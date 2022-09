Dug Fonda zdravstva potopio državnu kasu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaostali dugovi Fonda zdravstva i veća potrošnja za plate, socijalnu zaštitu i penzije, ključni su razlozi koji će budžetski deficit u ovoj godini povećati na oko 6,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), ocijenila je agencija Standard and Poor’s (S&P).

Ta bonitetna agencija je procijenila da će prihodi od turizma biti na nivou od 85 odsto rekordne 2019. godine, dok će inflacija, zbog rasta cijena uvozne hrane i goriva, biti 12,5 odsto, a ako se zaoštri ukrajinsko-ruski sukob, može biti i veća.

To su, kako pišu Vijesti, ključne ocjene američke bonitetne agencije, koja je krajem prošle sedmice potvrdila kreditni rejting Crne Gore B/B i zadržala stabilne izglede.

Posebno je naglašeno da se budžetski deficit povećava u ovoj godini zbog fiskalnih napora da se Vlada izbori sa krizom troškova života i zaostalim obavezama u zdravstvenom sektoru.

Fond zdravstva je rebalansom budžeta tražio 65 miliona EUR da bi platio dugove.

S&P predviđa da će se realni BDP Crne Gore povećati za 4,5 odsto u ovoj godini, podržan prihodima od turizma i prilivom direktnih stranih investicija (SDI), dok su izgledi za narednu godinu neizvjesniji, jer rastuća inflacija smanjuje potrošnju domaćinstava.

“Uz to, predviđamo da će Vladine gotovinske rezerve pokriti najveći deo njenih finansijskih potreba u ovoj godini i očekujemo da će konstruktivni odnosi države sa međunarodnim finansijskim institucijama uravnotežiti sve nedostatke spoljnog finansiranja u narednoj godini”, ocijenjeno je u izvještaju u kome se dodaje da je očekivanje da će turisti iz drugih zemalja zamijeniti svaki pad ruskih i ukrajinskih turista u Crnoj Gori u ovoj godini.

Ukazano je da stabilni izgledi odražavaju njihova očekivanja da će turizam i dalje podržati ekonomski rast Crne Gore, kao i da se turizam održao pred sukobom između Rusije i Ukrajine.

“Naš osnovni scenario je da će Crna Gora prebroditi ekonomske prepreke rusko-ukrajinskog sukoba, uključujući kratkoročni uticaj na dolaske turista i tokove SDI. Međutim, indirektne posljedice sukoba, a posebno zaoštravanje monetarne politike od globalnih centralnih banaka, uključujući Evropsku centralnu banku (ECB), vjerovatno će uticati na ekonomske i fiskalne rezultate Crne Gore”, dodali su iz S&P.

U S&P projektuju prosječnu inflaciju od 12,5 odsto i proširenje deficita tekućeg računa na oko 14 odsto BDP-a u ovoj godini.

S&P ocjenjuje da će investicioni prilivi i dalje ostati jaki i taj zaključak se izvodi na osnovu podatka da su SDI za šest mjeseci bile 355 miliona, što je 73 odsto više nego u uporednom periodu lani.

“Pozitivno, crnogorska ekonomija nastavlja da privlači prilive SDI u nekoliko sektora, posebno na tržište nekretnina i ugostiteljstvo. Međutim, očekujemo strukturno manji priliv investicija iz Rusije nakon međunarodnih sankcija koje su toj zemlji uvedene”, konstatovano je u izvještaju.

Ocijenjeno je da neće biti problema za objezbjeđenje nedostajućeg novca u narednoj godini, jer se Vlada može osloniti na svoje odnose sa zvaničnim zajmodavcima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS