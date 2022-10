Država kupila sopstvene akcije CGES-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je u blok transakciji na Montenegroberzi kupila 550,05 hiljada ili 0,38 odsto akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) za ukupno 485,14 hiljada EUR.

Prema podacima sa sajta Montenegroberze, transakcija je realizovana po cijeni od 88,2 centa za akciju.

Vlada je prethodno usvojila Informaciju o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od većinskog vlasnika CGES-a.

Vlada je usvojila ponudu CGES-a u vezi otkupa i kupovine 550,05 hiljada sopstvenih akcija te kompanije.

Vlada je sredstva za kupovinu sopstvenih akcija CGES-a opredijelila iz tekuće budžetske rezerve.

