Država da vrati podsticajne mjere za prioritetne razvojne oblasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država treba da vrati podsticajne mjere za prioritetne razvojne oblasti i doprinese pokretanju novih investicionih ciklusa, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Privredne komore (PKCG) i predsjednika NALL grupe, Jovana Lekića.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, potpredsjednik Nikola Vujović i sekretarka Odbora udruženja trgovine, Milica Lazarević razgovarali su sa Lekićem u sjedištu NALL grupe, laureatom godišnje Nagrade Privredne komore za unapređenje menadžmenta.

“Zahvaljujem Odboru za dodjelu nagrada Privredne komore što sam izabran za laureata. Nije tajna da sam neko ko posebno doživljava rad Privredne komore i njena nagrada mi zaista mnogo znači, jer dolazi od struke. Vjerujem da je ovo priznanje rezultat mog kontinuiranog rada na unapređenju menadžmenta u okviru NALL grupe”, kazao je Lekić.

Drakić je uz čestitke Lekiću istakla važnost tog privrednika i njegove kompanije za privredu u cjelini.

Lekić je, kako su podsjetili, ekonomista koji je dugogodišnje menadžersko iskustvo usmjerio ka modernizaciji poslovanja, digitalizaciji procesa i decentralizaciji sistema upravljanja, što je rezultiralo kontinuiranim rastom i profitabilnošću svih članica ove grupe sastavljene od četiri kompanije afirmisane u sektorima trgovine i turizma – NALL International, Kuća hemije drogerija, Ruža vjetrova Hotel Resort i Dama drogerija.

“Zavrijedili ste Nagradu za unapređenje menadžmenta koja kruniše Vaš i uspješan rad Vaših saradnika. Nadam se da će Vam ovo priznanje biti dodatni podsticaj za dalje aktivnosti i poslovne uspjehe”, kazala je Drakić.

Tokom sastanka je bilo riječi o poslovanju i planovima NALL grupe, značaju i budućim aktivnostima Komore kao krovne privredne asocijacije, sa posebnim fokusom na biznis ambijent i mogućnosti za njegovo unapređenje.

Istaknuta je važnost institucionalnog djelovanja privrede i intenziviranja komunikacije i pregovaranja sa Vladom u cilju obezbjeđivanja što povoljnijeg poslovnog okruženja, a u susret najavljenim reformskim procesima koji mogu donijeti dodatna optrećenja za privredu.

Država treba da vrati podsticajne mjere za prioritetne razvojne oblasti i doprinese pokretanju novih investicionih ciklusa, ocijenjeno je na sastanku.

“Preduzetništvo treba vratiti kao društvenu temu broj jedan, da se uvede u škole i vrtiće kako bi što više ljudi vidjelo svoju budućnost u ovoj oblasti”, rekao je Lekić.

Nagrade Privredne komore uručiće laureatima predsjednik Crne Gore Jakov Milatović 20. novembra na svečanosti u Vili Gorica.

