Država da stvori povoljniji biznis ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za poboljšanje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori važno je da država stvori okruženje koje će kompanije prepoznati, ocijenio je direktor i suosnivač start up kompanije Uhura Solutions, Đuro Stojanović.

On je, gostujući u podkastu Privredne komore (PKCG) u okviru kampanje Snaga je u svima nama, kazao da to ne znači da daje grantove, već da napravi dobre aranžmane sa Evropskom unijom tako da fondove koji postoje u EU iskoristimo stoprocentno.

Stojanović je objasnio da se domaće start up firme obično otvaraju u inostranstvu, iz razloga što strani investitori rijetko ulažu u zemlje regiona zbog nesigurnosti pravnog sistema i čestih izmjena poreskih zakona, što vidi kao biznis barijeru. On je dodao da, stoga, država mora imati proaktivniji pristup.

„Iskorišćenje fondova je u ovom trenutku veoma malo. To znači da ne znamo da pišemo projekte, ne znamo da komuniciramo sa ljudima iz Evropske komisije, ne znamo da pratimo te projekte i zbog toga ne dobijamo novac“, kazao je Stojanović.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, objasnio da se start up-i generalno definišu kao brzo rastuća preduzeća, uglavnom u oblasti tehnologija.

“Kada govorimo o brzo rastućem mislim na to kako da kompanija koja sada vrijedi nula EUR na primjer za pet do sedam godina vrijedi milijardu. To je taj eksponencijalni rast. Ako napravim softver – program a onda ga prodajem preko interneta, ja ne moram da imam prostorije, ljude, kancelarije, prodaju, meni je dovoljno da imam online softver i onda na hiljade ili milioni ljudi mogu da koriste taj isti softver”, precizirao je Stojanović.

On je naveo da je mnogo lakše skalirati tehnološku kompaniju.

“Ako želite da skalirate, morate biti inventivni, jer je to neko već uradio prije vas, tako da morate pronaći nešto što ne postoji na tržištu da biste probali da brzo rastete”, rekao je Stojanović.

On je saopštio da je rješavanje problema na globalnom nivou bila poslovna politika kojom se vodio stvarajući kompaniju sa sjedištem u Velikoj Britaniji i ćerkom firmom u Crnoj Gori, koja koristi vještačku inteligenciju za automatizaciju procesa koji se zasnivaju na obradi dokumenata.

„Ko god je imao priliku da radi bilo šta sa nekom administracijom, da na primjer aplicira za kredit, donosi veliki broj dokumenata nekim firmama, zna koliko je to spor proces, koliko je puno elemenata tu uključeno i mi sada upravo pomoću vještačke inteligencije i nekih naprednih algoritama koje možda zadnjih pet godina vidimo na tržištu, pomažemo kako bankama tako i njihovim klijentima da kroz ovaj proces prođu „bezbolno“”, kazao je Stojanović.

U biznisu, kako je naveo, nije važan cilj koliko sam put, a sve mlade koji žele da se okušaju u preduzetništvu savjetuje da se zapitaju da li je njihova ideja dovoljno velika da promijeni svijet i da se ne boje izlaska na veliko tržište.

„Jedan od ključnih elemenata uspješnog biznisa je vjera u sebe i da je to što mi znamo i radimo jednako dobro na određenom nivou razvoja, kao u bilo kojoj drugoj kompaniji u inostranstvu. Uvjeren sam da najbolji talenti iz Crne Gore, uz dovoljno snage i izdržljivosti, mogu da uspiju u svijetu“, smatra Stojanović.

U svemu tome, neuspjeh je, kako je naveo, samo prilika za učenje.

„Koncept koji je u start up-u jako važan je – probajte deset stvari – jedna će uspjeti. To što devet „ne radi“ uopšte nije važno. Kada je u pitanju investicija, vi pričate sa 100 investitora, vama je dovoljan samo jedan koji će uložiti novac. Što više probamo – više ćemo znati. Kod nas je nažalost kultura da se plašimo neuspjeha i neuspjeh je nešto strašno o čemu drugi ne treba da znaju“, ocijenio je Stojanović.

On smatra da je start up zajednica, između ostalog, specifična i kao zajednica „dobre karme“.

„Suština je kako da pomognemo jedni drugima. Ako ja pomognem tebi, ti ćeš nekom trećem i onda ćemo svi napraviti nešto što je mnogo veća vrijednost u našim i životima ljudi sa kojima radimo. To mogu biti životi naših zaposlenih, ali takođe i životi ljudi koji koriste na primjer našu aplikaciju“, poručio je Stojanović.

Cijeli podkast možete pogledati na linku YouTube kanala PKCG https://www.youtube.com/watch?v=Zj918hpJI-U&t=1269s

Stojanović je bio gost osmog od ukupno 12 podkasta PKCG, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sat i 30 minuta na drugom programu RTCG i Youtube kanalu PKCG. Podkast istražuje ključne teme u vezi sa biznis okruženjem kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika/ca tih kompanija.

Kampanjom Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske poslovne zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivisanje budućih liderki i lidera da se odvaže na pokretanje sopstvenog biznisa.

