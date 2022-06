Država da nađe model obezbjeđivanja sredstava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država Crna Gora treba da pronađe model obezbjeđivanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata planiranih za naredni period u želejzničkom sektoru, ocijenjeno je danas na sastanku u Ministarstvu kapitalnih investicija.

Sastanak je održan između predstavnika Direktorata za željeznički saobraćaj, Agencije za zaštitu konkurencije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Učesnici sastanka su iskazali spremnost da u narednom periodu rade na obezbjeđivanju finansijskih sredstava za projekte generalnog remonta pruge Vrbnica-Bar, sanaciji 13 mostova i osam tunela, opremanje i modernizaciju depoa i radionica za održavanje voznih sredstava.

„S obzirom na to da je Željeznički prevoz Crne Gore jedini prevoznik u Crnoj Gori, koji obavlja usluge prevoza putnika u željezničkom saobraćaju, a ovakav vid usluge je od opšteg značaja, država Crna Gora treba da pronađe model obezbjeđivanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata planiranih za naredni period u ovom veoma važnom sektoru“, navodi se u saopštenju.

Državni sekretar Miloš Rajović zahvalio je prisutnima iz Agencije za zaštitu konkurencije i Evropske banke za obnovu i razvoj na organizaciji sastanka i iskazanom interesovanju za realizaciju projekata iz oblasti željezničkog saobraćaja i infrastrukture.

Sastanak je vodila generalna direktorica Direktorata za željeznički saobraćaj, Dragana Lukšić, a fokus razgovora bila je tema vezana za izdavanje državnih garancija za željezničke kompanije i to Željezničku infrastrukturu, Željeznički prevoz i Održavanje željezničkih voznih sredstava.

