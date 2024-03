Drugi Kolašin Valleys vikend otvorenih vrata u hotelu Swissôtel

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Kolašin Valleys vikend otvorenih vrata za sve posjetioce, drugi po redu, biće održan u subotu i nedjelju u hotelu Swissôtel Resort Kolašin na Bjelasici, iznad skijališta Kolašin 1600.

Tokom dva dana vikenda, u periodu od deset do 15 sati, građanima će biti predstavljena ponuda i sadržaji prvog luksuznog hotela na ski-stazama u Crnoj Gori, kao i planovi daljeg razvoja planinskog rizorta Kolašin Valleys.

Za zainteresovane posjetioce koji nemaju svoj prevoz, biće organizovan transfer oba dana od hotela Four points by Sheraton i to u dva polaska – u deset sati i 30 minuta i u 12 sati i 30 časova, a povratak iz Swissôtela u 12 odnosno 14 sati.

Kontakt telefon za rezervaciju mjesta u prevozu, najkasnije do petka u 17 sati, je 067 583 616.

Vikend otvorenih vrata dio je aktivnosti u sklopu otvaranja hotela tokom kojih će, kako je ranije najavljeno, kroz organizovane ture i obilaske, Swissôtel i Kolašin Valleys predstaviti ponudu destinacije svim posjetiocima.

Prethodnog vikenda, dani otvorenih vrata su bili organizovani prvenstveno za Kolašince.

Nakon više od decenije, Swissôtel Resort Kolašin je prvi hotel otvoren u Kolašinu i trenutno je hotel na najvišem nadmorskom položaju u zemlji.

Nudi 116 smještajnih jedinica sa direktnim pristupom ski-stazi Kolašin 1600, usluge skijašnice, dva restorana, lobby sa kaminom-barom, cigar-bar i shopping prostor globalnih ski-brendova.

Ovdje gosti mogu iz svojih udobnih soba i apartmana nesmetano da pređu na ski-staze ili da sa svojih balkona uživaju u pogledu na padine i obližnje planinske vrhove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS