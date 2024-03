Drašković: Novac nije nestao već se nalazi na blokiranom računu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novac u iznosu od 551 hiljada EUR korišćen za nabavku aerodromske opreme, nije nestao, već se nalazi u National Westminster Bank London na blokiranom računu, saopštio je bivši izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković.

“Novac nije nestao. Prema informacijama iz Crnogorske komercijalne banke (CKB), cjelokupan iznos nalazi se u National Westminster Bank London, na blokiranom računu. Biće vraćen nakon postupka koji je u toku”, rekao je Drašković u reagovanju.

Predsjednik Odbora direktora te kompanije, Eldin Dobardžić, kazao je ranije da je Drašković smijenjen sa funkcije izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore zbog niza teških propusta, uključujući kršenje Statuta. On je kazao da je Drašković samoinicijativno odobrio isplatu 551 hiljade EUR za kupovinu dijela aerodromske opreme, bez saglasnosti Odbora direktora.

Drašković je rekao da je važeći Statut na snazi od 4. septembra 2021. godine.

“Dobardžić i Nebojša Đoković su bili članovi Odbora direktora tada kao i danas, pri čemu je za cio period ukupno bilo 12 postupaka javnih nabavki vrijednosti iznad 100 hiljada EUR, od čega je realizovano osam. Za sve postupke pribavljana je jedna saglasnost. Ovo je prvi put da se traži dodatna saglasnost”, naveo je Drašković.

On je dodao da nema govora o samoinicijativnom odobrenju isplate od 551 hiljadu EUR, već da je saglasnost Odbora direktora za raspolaganje sredstvima preko 100 hiljada EUR pribavljena.

“Aerodromi Crne Gore su u godišnjem planu javnih nabavki za 2022. godinu predvidjeli nabavku deset putničkih stepenica ukupne vrijednosti 700 hiljada EUR. Navedeni plan je usvojen odlukom Odbora direktora na sjednici održanoj 2. februara 2022. godine”, objasnio je Drašković.

On je rekao da je povodom navedene nabavke Odbor direktora na sjednici održanoj 28. avgusta 2022. donio zaključak kojim daje saglasnost za sprovođenje postupka javnih nabavki – stavka 69 Plana javnih nabavki za 2022. godinu koja se odnosi na nabavku osam putničkih stepenica za potrebe aerodroma Podgorica i Tivat, procijenjene vrijednosti 560 hiljada EUR, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

“Navedenim zaključkom Odbor direktora ACG je ovlastio izvršnog direktora da sprovede postupak javne nabavke putničkih stepenica. Zakonom o javnim nabavkama jasno je definisano što znači sprovođenje javne nabavke, počev od formiranja komisije koja će u cjelosti sprovesti postupak, objavljivanja javnog poziva, sastavljanja tenderske dokumentacije, vrednovanja ponuda, sastavljanja rang liste koja će u konačnom dovesti do donošenja odluke o izboru, i na kraju do potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem”, rekao je Drašković.

Prema njegovim riječima, po osnovu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 9. marta prošle godine zaključen je ugovor o javnoj nabavci putničkih stepenica između Aerodroma Crne Gore kao naručioca i TBD (Owen Holland) kao dobavljača kojim je predviđena nabavka osam putničkih stepenica za potrebe Aerodroma Podgorica i Tivat ukupne vrijednosti 551 hiljada EUR.

“Samim potpisivanjem ugovora proističe obligacioni odnos između ugovornih strana, kao i obaveza naše kompanije da nakon isporuke robe, odnosno potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe, te prijemu fakture realizuje virmansko plaćanje u roku od 30 kalendarskih dana od njenog prijema”, dodao je Drašković.

Član 22 stav stav 3 Statuta Aerodromi Crne Gore predviđa da sredstvima kompanije preko 100 hiljada EUR izvršni direktor raspolaže uz saglasnost Odbora direktora. Prethodno navedenim zaključkom Odbora direktora izvršni direktor je ovlašćen da sprovede postupak, te je, kako je kazao, ovlašćen i za samu realizaciju postupka gdje se kao posljednja faza uzima isplata predmetne fakture.

“Navedeno postupanje kako izvršnog direktora, tako i Odbora direktora je u potpunosti u skladu sa Statutom ACG, Zakonom o privrednim društvima, kao i sa Zakonom o javnim nabavkama”, zaključio je Drašković.

