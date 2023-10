Drakić: Program Women on Boards afirmiše ekonomsku snagu žena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program razvoja liderki Women on Boards Investiciono-razvojnog fonda (IRF) afirmiše ekononmsku snagu žena, zbog čega ima snažnu i iskrenu podršku Privredne komore (PKCG), saopštila je njena predsjednica, Nina Drakić.

Ona je kazala da PKCG svojim angažovanjem želi da pripremi crnogorsku privredu za velike promjene koje donosi članstvo u EU, te ujedno osnaži žene u biznisu, što su i evropska nastojanja.

Drakić, kao prva predsjednica Privredne komore, je pozvala sve članice da u naredne tri godine iskoriste benefite IRF-ovog programa razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja.

“Riječ je o doprinosu harmonizaciji crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, a u susret donošenju novog Zakona o privrednim društvima, čija će implementacija značiti i veće učešće žena u odborima direktora i na direktorskim pozicijama. Pozivamo naše članice da iskoriste benefite programa Women on boards, kroz koji će u naredne tri godine razviti vještine neophodne za rad u odborima direktora”, navela je Drakić.

Ona je, kako je saopšteno iz IRF-a, rekla da će kroz intenzivno učenje o strateškom upravljanju i finansijama, ESG standardima, izgradnji i vođenju ličnog brenda, biti u prilici i da razmjene iskustava sa liderkama iz Crne Gore i EU.

Privredna komora se, kako je dodala, predano zalaže za valorizaciju ogromnog potencijala ženskog preduzetništva i liderstva.

“Stoga nam je čast što smo u prilici da podržimo program dugogodišnjih partnera iz IRF-a kojim se afirmiše ekonomska snaga žena, jer – Snaga je u svima nama”, kazala je Drakić.

Ona je podsjetila i da Privredna komora više od devet decenija okuplja crnogorske privrednike i privrednice, zastupa njihove interese i, doprinoseći kreiranju povoljnog biznis okruženja, podstiče ih da ostvare što bolje poslovne rezultate.

“Na postignuća i kvalitet našeg rada posebno su uticale privrednice koje su velikim znanjem i preduzetničkim talentom doprinijele da kompanije koje vode imaju istaknutu poziciju u crnogorskoj ekonomiji”, poručila je Drakić.

Ona je dodala da joj je izuzetna čast što je na čelu Privredne komore kao njena prva predsjednica i to u vremenu kada je Crna Gora na korak od ulaska u veliku evropsku porodicu.

