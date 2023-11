Drakić: Ponovo pokrenuti ekonomski produktivne kapitalne investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredu zabrinjava izražena nepredvidivost poslovnog ambijenta, pri čemu postoji nasušna potreba da se ponovo pokrenu ekonomski produktivne kapitalne investicije, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je na svečanom uručenju nagrada PKCG u Vili Gorica kazala da su ova i prethodne godine bile prepune izazova koji su opterećivali svjetsku ekonomiju, ali da Crna Gora uprkos tome bilježi pozitivne trendove i najvišu stopu realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Evropi za drugi kvartal.

“Pomenuti rezultati rasta BDP-a ne smiju zavarati, tim prije što već duži period pokazujemo nespremnost da prepoznajemo inherentne rizike čije savladavanje zahtijeva ozbiljan pristup i rad, a sa ciljem podizanja nivoa otpornosti domaće ekonomije i poboljšanja mehanizama zaštite. Ukoliko želimo brže dosezanje evropskih ekonomskih rezultata, moramo sprovesti strukturne i reforme makroekonomske politike”, navela je Drakić.

Privredu, kako je ocijenila, posebno zabrinjava izražena neprevidljivost poslovnog ambijenta, koja se značajno odražava i na naglašen pad interesovanja domaćih i stranih investitora za ulaganja.

“Postoji nasušna potreba da se ponovo pokrenu ekonomski produktivne kapitalne investicije, koje doprinose jačanju domaće privrede. Kreiranje predvidljivih uslova poslovanja je dvosmjeran put i Komora očekuje od nove Vlade da bude aktivan učesnik tog procesa”, rekla je Drakić.

Ona je navela da je privreda glavna poluga razvoja, bez koje nema ni snažne države ni prosperitetnog društva.

“To je, vjerujemo, dovoljno snažan argument da zahtjevani posao reformi poslovnog ambijenta mora biti realizovan sinergetski”, kazala je Drakić.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, u prisustvu brojnih uglednih zvanica – visokih predstavnika Vlade, Evropske unije, Ujedinjenih nacija, diplomatskog kora, poslovne i akademske zajednice, uručio je nagrade laureatima – za uspješno poslovanje kompanijama Donatoru u kategoriji srednjih i velikih preduzeća, C.G. Controlu u kategoriji malih preduzeća i Osmi Red-D kao kompaniji sa vlasnicom/menadžerkom, zatim za društvenu odgovornost preduzeću Put-Gross, inovativnost startapu Fluorish, te za unapređenje menadžmenta predsjedniku NALL grupe, Jovanu Lekiću.

Milatović je kazao da sa velikim zadovoljstvom prvi put učestvuje u tradicionalnoj dodjeli nagrada Privredne komore.

“Oblasti u kojima se dodjeljuje ova nagrada: uspješno poslovanje, društvena odgovornost, inovativnost i unaprjeđenje menadžmenta, upravo i predstavljaju sve ono čemu naša privreda treba da teži. Takođe, to su kvaliteti po kojima želimo da izdvajamo privrednike, da ih po tome prepoznajemo ali i da ih zbog toga nagrađujemo. Jer jedino ona privreda, koja uspješno posluje, koja je društveno odgovorna, koja je inovativna i koja u kontinuitetu unaprjeđuje svoje poslovanje, jeste glavni pokretač održivog privrednog rasta i razvoja, najbolji partner kojeg državne institucije mogu da imaju u kreiranju boljeg ekonomskog ambijenta”, saopštio je Milatović.

On je ocijenio da je Crna Gora proteklih godina značajno unaprijedila poslovni ambijent i uspostavila pravednije i solidarnije društvo, što je dalo vjetar u leđa crnogorskoj privredi.

“Lideri naše poslovne zajednice koji su prisutni ovdje, apelujem na vas da vidite dalje od horizonta brojki profitabilnosti, tržišnog učešća i bruto i neto marži. Kompanije kojima danas odajemo počast nisu samo entiteti koje zanima profit, one su svjetionici inovacija, čuvari radnih mjesta i arhitekte prosperitetnije Crne Gore. Živjela crnogorska privreda i živjela Crna Gora”, poručio je Milatović.

Predsjednik Odbora za dodjelu Nagrade Privredne komore, Milan Lakićević, obrazložio je odluku o laureatima.

Nagrada za uspješno poslovanje u kategoriji srednjih i velikih pravnih lica pripala je preduzeću Donator iz Tuzi, kompaniji koja uspješno posluje već 30 godina, ima dva lanca maloprodajnih objekata KIDS’LAND i OVS KIDS, više od 800 kupaca u okviru svoje veleprodajne mreže, zastupa i distribuira preko 20 vrhunskih svjetskih brendova, a zapošljava više od 300 radnika.

Vlasnici i osnivači kompanije Dragan Janjević i Zoran Bulatović još prije 30 godina imali su, kako se navodi, jasnu viziju i inovativne ideje i veliku istrajnost u njihovom ostvarivanju.

Nagradu za uspješno poslovanje koja se dodjeljuje preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima dobila je kompanija C.G. Control iz Bara, koja se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta roba i usluga prilikom izvoza/uvoza u Crnoj Gori i Albaniji.

“Riječ je o tržišnom lideru prepoznatom po evropskim standardima kvaliteta u poslovanju, operativnoj izvrsnosti i profitabilnosti”, rekli su iz PKCG.

Osmi red – D iz Podgorice laureat je nagrade Privredne komore za uspješno poslovanje u kategoriji kompanija u kojima žene imaju udio u vlasništvu ili ulogu u menadžmentu. Kompanijom koja se bavi trgovinom medicinske opreme, farmaceutskih proizvoda, kozmetike i dodataka ishrani, a prepoznata je i po društveno odgovornom poslovanju, rukovodi direktorica Angelina Vuković.

“Kompanija Osmi red – D je zastupnik renomiranih inostranih kompanija i zalaže za uvođenje i implementaciju savremenih tehnologija u zdravstveni sistem Crne Gore”, rekli su iz PKCG.

Nagrada za društvenu odgovornost pripala je kompaniji Put-Gross iz Bijelog Polja koja je, pored toga što postiže zavidne rezultate u trgovini, proizvodnji i ugostiteljstvu, prepoznata po brojnim humanitarnim aktivnostima i donacijama, podršci razvoju sporta, stipendiranju studenata, rješavanju stambenih i zdravstvenih pitanja sugrađana i šire. Kompanija je aktivno angažovana na stvaranju boljih uslova, kako u lokalnoj zajednici, tako i na nacionalnom nivou.

Laureat Nagrade Privredne komore za inovativnost je start up kompanija Flourish iz Podgorice. Ovo preduzeće je kreiralo istoimenu aplikaciju, koja doprinosi razvijanju emocionalne inteligencije korisnika. Riječ je o personalizovanom, pristupačnom, jednostavnom i podsticajnom rješenju, koje mogu koristiti pojedinci i preduzeća, te tako unaprijediti svoje poslovanje.

Nagrada za unapređenje menadžmenta pripala je predsjedniku NALL grupe Jovanu Lekiću, koji je dugogodišnje menadžersko iskustvo usmjerio ka modernizaciji poslovanja, digitalizaciji procesa i decentralizaciji sistema upravljanja, što je rezultiralo kontinuiranim rastom i profitabilnošću svih članica ove grupe, sastavljene od četiri kompanije afirmisane u sektorima trgovine i turizma – NALL International, Kuća Hemije drogerija, Ruža Vjetrova Hotel Resort i Dama drogerija. Karijeru menadžera započeo je 1999. godine da bi 2001. godine pokrenu sopstveni biznis kao generalni menadžer kompanije NALL International.

U ime nagrađenih, direktorica kompanije Osmi red – D Angelina Vuković je kazala da nagrade Komore imaju veliki značaj jer dolaze od najstarije, a ujedno krovne institucije crnogorske privrede.

Prema njenim riječima, Crna Gora je mala zemlja, božanske ljepote i velikog prirodnog bogatstva ali njeno najveće bogatstvo su ljudi.

“Zato želim da donosiocima odluka poručim, koristeći slogan Privredne komore: Snaga je u svima nama. Oslonite se na nas, da gradimo prosperitetnu Crnu Goru jednakih šansi”, zaključila je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS