Drakić: Ima prostora za unapređenje ekonomske saradnje sa Azerbejdžanom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji veliki prostor za unapređenje ekonomske saradanje Crne Gore i Azerbejdžana, što potvrđuje i simbolična robna razmjena između dvije države, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„Kada je riječ o ekonomskim odnosima, postoji veliki prostor za unapređenje saradnje. U prilog tome govori podatak da je robna razmjena između dvije zemlje u prošloj godini iznosila simboličnih pola miliona EUR“, rekla je Drakić na poslovnom forumu crnogorskih i azerbejdžanskih privrednika, koji je održan u Podgorici.

Ona je na forumu, koji je PKCG organizovala u saradnji sa azerbejdžanskom Agencijom za promociju izvoza i investicija (AZPROMO), kazala da je dobar signal da ima prostora za unapređenje saradnje to što je Crnu Goru prošle godine posjetilo 84 odsto više turista iz Azerbejdžana nego 2022. godine.

„Vjerujem da rastu broja turista doprinosi direktna avio linija Baku-Tivat u periodu od juna do oktobra, te očekujem da će ona postati stalna tokom cijele godine, što bi bio dodatan impuls unapređenju ekonomske saradnje naših zemalja“, navela je Drakić.

Ona je istakla važnost realizacije projekta Portonovi, grupacije Azmont Investments, i dodala da vjeruje da investicije iz Azerbejdžana mogu doprinijeti i turističkoj valorizaciji sjevera Crne Gore.

„Neka investicija u Portonovi bude primjer i poziv i drugim kompanijama iz Azerbejdžana da posluju u Crnoj Gori i ulažu u najdinamičniji sektor crnogorske privrede“, saopštila je Drakić.

Ona smatra da su infrastrukturni projekti dobro polazište za saradnju kompanija dvije zemlje u sektoru građevinarstva. Drakić je potencirala važnost planirane modernizacije pruge Beograd-Bar i izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica, što mogu biti investicije interesantne za kompanije iz Azerbejdžana.

„To znači da će danas uloženi euro u Crnoj Gori, već na kratak rok vrijediti mnogo više“, objasnila je Drakić, ističući i investicione potencijale crnogorske energetike, agrara i IT sektora.

Ona je poručila da ohrabruje kompanije iz IT sektora da sarađuju u ovoj oblasti koja je u Crnoj Gori pokazala značajan kapacitet rasta.

Drakić smatra da je poslovni forum bio prilika da se učesnici informišu o poslovnim ambijentu u dvije države, mogućnostima za investiranje i doprinese uspostavljanju poslovnih kontakata i partnerstava, kao i potvrđivanju odličnih međudržavnih odnosa. Ona je predstavila pokazatelje crnogorske ekonomije koju karakteriše dinamičan razvoj, sa najvećom stopom rasta u prethodnoj godini i pozitivni rezultati u sektorima industrije, šumarstva, turizma, trgovine, broja zaposlenih i zarada.

Potpredsjednik Vlade, Nik Gjeloshaj, kazao da je forum značajna sponu među privrednim sektorima i daje dodatni impuls razvoju privrednih potencijala dvije zemlje.

On je istakao dugogodišnje prijateljstvo Crne Gore i Azerbejdžana, te saradnju u brojnim oblastima koja predstavlja čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa i realizaciju zajedničkih projekata.

Gjeloshaj je dodao da je Crna Gora posvećena ostvarivanju pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta koji će doprinijeti poboljšanju konkurentnosti, oporavku realnog sektora i povećanju životnog standarda.

„Svjesni smo da će privrednici imati ključnu ulogu u postizanju održivog razvoja. Stoga smatram da je važno poslati jasnu poruku privrednicima na ovom skupu, a to je da kreiramo poslovne prilike, uvodimo prakse i standarde koji će im omogućiti ravnopravno učešće na tržištu“, rekao je Gjeloshaj.

On je dodao da je Crna Gora, kroz konkurentan ambijent za poslovanje, sa značajnim potencijalima u oblastima energetike, turizma, IT, poljoprivrede i industrije, pouzdana investiciona destinacija, posebno prepoznata po niskim poreskim stopama i jednakom tretmanu domaćih i stranih investitora.

Da je Crna Gora pouzdan investicioni partner posebno su prepoznali investitori iz Azerbejdžana, koji su do prošle godine u Crnu Goru uložili 418,7 miliona EUR, među kojima se posebno izdvajaju one u turistički rizort Portonovi i Transjadranski gasovod koji će doprinijeti strateškom povezivanju dvije države u oblasti energetike i diverzifikaciju izvora energije za našu zemlju i Balkan.

„Pred nama je zajednička obaveza da posvećenim zalaganjem dodatno ohrabrimo ekonomsku saradnju naših država, jer postoje brojne mogućnosti za njeno dalje unapređenje kroz realizaciju konkretnih inicijativa i projekata“, naveo je Gjeloshaj.

Ministar rada i socijalne zaštite Azerbejdžana, Sahil Babayev, rekao je da su dvije države izgradile čvrste temelje za saradnju čiji su potencijali mnogo veći od do sada ostvarene, a čijoj valorizaciji treba da doprinese posjeta delegacije Azerbejdžana u kojoj su predstavnici iz svih relevantnih agencija i privrednih sektora.

„Na političkom nivou imamo najviši mogući nivo saradnje, bez ikakvih otvorenih pitanja. Raduje što trgovinska razmjena ima odličnu dinamilku rasta, međutim njene cifre su još male u apsolutnim iznosima. Smatram da je naš izvozni potencijal mnogo raznovrsniiji od lijekova i votke, te da imamo vrlo kvalitetne poljoprivredne, industrijske i energetske proizvode“, kazao je Babayev.

On je podsjetio da su izgradili veliki turistički kompleks u Crnoj Gori, ali da postoje i drugi potencijali, ne samo u turizmu, već i u pokretanju zajedničkih pogona, s obzirom na prednosti koje Crna Gora ima zbog geografskog položaja.

„Glavna poruka sa ovog foruma je da smo prijateljske i partnerske zemlje bez barijera za razvoj ekonomske saradnje i zato je potrebno da se uključimo u diskusiju i predstavimo investicione projekte“, naveo je Babayev.

