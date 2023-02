Dragan Kovačević ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši direktor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević ostaće u pritvoru, jer je Apelacioni sud odbio kao neosnovanu žalbu njegovog branioca.

“Rješenjem Višeg suda u Podgorici odbijen je predlog branioca okrivljenog Dragana Kovačevića da se optuženi pusti na slobodu uz određivanje jemstva koje se sastoji u uspostavljanju hipoteke na nepokretnostima u svojini optuženog, ukupne procijenjene vrijednosti od 247,74 hiljade EUR “, navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Odlučujući o žalbi branioca optuženog, taj sud je, kako se dodaje, prihvatio razloge date u prvostepenom rješenju da ponuđeno jemstvo u konkretnom slučaju ne predstavlja dovoljnu garanciju za obezbjeđenje prisustva optuženog na glavnom pretresu i nesmetano vođenje krivičnog postupka, zbog čega je odbio kao neosnovanu.

Kovačević je uhapšen u decembru 2020. godine, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je državno zemljište u zoni morskog dobra nezakonito upisivala na pojedince i preduzeća.

On je 24. februara pušten na slobodu nakon što mu je istekao pritvor. Nakon toga je pobjegao, a podgorički Viši sud je naredio da se za njim raspiše potjernica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja i iznuda putem podstrekavanja.

Kovačević se u Višem sudu pojavio skoro godinu i po kasnije, kada je i uhapšen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS