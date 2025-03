DPS: Tender za plaže direktan udar na lokalnu privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tender za zakup plaža u Ulcinju direktan je udar na lokalnu privredu, ocijenili su iz ulcinjskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Kako su rekli, ukoliko Vlada na čelu sa premijerom Spajićem dozvoli da crnogorskom tržištu relativno nepoznata firma zakupi plaže na ulcinjskoj rivijeri, to će brojne porodice dovesti do ruba egzistencije i uništiti male porodične biznise koji su s mukom razvijani decenijama unazad i na kojima počiva privredna aktivnost Ulcinja.

„Činjenica da je pomenuta firma bila spremna da izdvoji drastično veću sumu novca od svih drugih ponuđača govori nam da će neminovno doći i do povećanja cijena usluga, što će značajno uticati i na krajnje korisnike, odnosno turiste koji godinama posjećuju Ulcinj i rado mu se vraćaju“, kaže se u saopštenju.

Iz ulicnjskog DPS-a su naveli da je žalosno što je Vlada i tim postupkom dokazala da, kako su rekli, prije svega ne mari za potrebe lokalne zajednice i ne želi da ulaže napor u cilju podsticanja dodatnog razvoja turizma.

„Već donosi odluke koje predstavljaju direktan udar na lokalnu privredu i donose kraj brojnim mikro i malim preduzećima u ovoj opštini“, dodali su iz ulcinjskog DPS-a.

Oni su apelovali na Spajića i resornog ministra da na prvo mjesto stave interese građana Ulcinja.

„U suprotnom, DPS će, kao i uvijek biti uz građane, i pružiti im podršku u borbi za ostvarenje svojih prava“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS