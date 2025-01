DPS: Spajić priznao nesposobnost da suzbije inflaciju 

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić je podrškom bojkotu supermarketa priznao nesposobnost da suzbije inflaciju, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Oni su naveli da dok “država grca u dugovima, zdravstveni sistem se raspada, prosvjetu potresaju nezapamćeni skandali, a bezbjednosni sektor se nalazi u opštem rasulu”, premijer preko mreže X podržava građane u namjeri da bojkotuju supermarkete.

“Čime ne samo da priznaje svoju odgovornost za stanje u kojem se trenutno nalazimo, već i nesposobnost da se sa inflacijom uspješno izbori”, kaže se u saopštenju DPS-a.

To, kako su dodali, samo je jedan u nizu dokaza da se “osvjedočeni populista i prodavac magle” Spajić ne bori za građane, već za sopstveni rejting.

“Jer je spreman na apsolutno sve, pa i na bojkot sopstvene nadležnosti kako bi koji mjesec duže opstao na opustošenom državnom budžetu”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te stranke su rekli da Spajić očigledno ne razumije da je predsjednik Vlade Crne Gore i da je upravo njegova obaveza da riješi problem inflacije i to, kako su kazali, ne populističkim bojkotom već ozbiljnom ekonomskom politikom.

“Očigledno, ipak da riječ ozbiljnost i Spajić ne idu u istu rečenicu”, navodi se u saopštenju.

