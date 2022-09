DPS: Rudnik uglja ne može da izmiruje osnovne obaveze

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja je doveden u poziciju da ne može da izmiruje ni svoje osnovne obaveze, saopšteno je iz pljevaljskog Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

“Nažalost, obistinilo se naše predviđanje da će postojeći menadžment, svjesno ili ne, dovesti uspješnu kompaniju, koja je bilježila dobit od preko deset miliona EUR, u poziciju da ne može ni osnovne obaveze da izmiruje”, navodi se u saopštenju.

Na takve, kako su rekli iz DPS-a, zabrinjavajuće podatke niko u Pljevljima i Crnoj Gori ne može da ostane ravnodušan.

“Kako ovih dana dobijamo informacije o nezavidnoj finansijskoj situaciji u Rudniku uglja, a zbog objektivne i potpune informisanosti građana naše Opštine tražimo od rukovodstva kompanije i Elektroprivrede (EPCG) odgovori na pitanje da li je istina da je na računima Rudnika saldo svega par hiljada EUR”, kazali su iz DPS-a.

Iz OO DPS Pljevlja pitali su da li je tačno da su zaposlenima isplatili neto platu bez pripadajućih doprinosa, što je protivzakonito.

“Koliko iznose potraživanja Rudnika uglja od EPCG na današnji dan? Da li je isplaćena dividenda Rudnika prema EPCG i da li je nastalo sporenje oko iste”, pitali su iz DPS-a.

U toj partiji smatraju da bi na ta pitanja trebalo da odgovori rukovodstvo Rudnika, ali ne zbog te stranke, nego zbog opravdano zabrinute pljevaljske javnosti.

