DPS podnio krivičnu prijavu protiv direktora Rudnika uglja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora Rudnika uglja, Milana Lekića, zbog, kako su naveli, višemilionske štete koju je nanio tom preduzeću.

U krivičnoj prijavi se navodi da je sredinom maja u Pljevljima, svjestan svog djela čije izvršenje je htio iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, protivpravnim iskorišćavanjem i prekoračenjem granica službenog položaja, kao odgovorni, postupajući suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima zaključio ugovor za nabavku dampera, proizvođača Belaz za potrebe Rudnika uglja, sa BPS Ugljevik iz Ugljevika na iznos od 3,5 miliona EUR bez PDV-a.

“On je to uradio iako je znao da to nije realna cijena dampera pri činjenici da su samo godinu ranije isti kupljeni za iznos od 2,5 miliona EUR tako što je BPS iz Ugljevika pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od skoro milion EUR, i istovremeno Rudniku uglja pričinio štetu u istom iznosu”, navodi se u saopštenju.

Takođe, predmet krivične prijave je i ugovor štetan po interese Rudnika uglja, koji je Lekić sklopio sa Elektroprivredom Srbije.

U prijavi se navodi da je 20. maja u Pljevljima, svjestan svog djela čije izvršenje je htio iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, protivpravnim iskorišćavanjem i prekoračenjem granica službenog položaja, Lekić zaključio ugovor o kupoprodaji dobara mrko lignitnog uglja sa Elektroprivredom Srbije za cijenu uglja 28,8 EUR bez PDV-a iako je znao da to nije realna cijena uglja na koji način je EPS pribavio protivpravnu imovinsku korist u razlici ugovorene i stvarne cijene uglja, a Rudniku uglja pričinio štetu u istom iznosu.

“Sve navedeno nepobitno ukazuje da je Lekić izvršio i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Stoga očekujemo od SDT-a, da postupi po ovoj prijavi, i da se na taj način zaštiti interes države Crne Gore, od onih koji pokušavaju da ugroze njenu suverenost na svaki način pa i tako što sistemski uništavaju njene resurse, pokušavajući od nje da naprave ekonomski zavisnu državu, iscrpljenih resursa i ugrožene energetske stabilnosti”, rekli su iz DPS-a.

Na taj način Lekić, kako se dodaje, urušava rudarsko energetski sistem koji je građen godinama i na koji je u velikom obimu oslonjen razvoj Pljevalja ali i energetska stabilnost Crne Gore.

“Jasno je zašto nadležni ćute na ovakvo ponašanje funkcionera Demokratskog fronta (DF), i zašto smijenjeni premijer pokušava da relativizuje skandalozne podatke o poslovanju elektro–energetskog sektora. Politički procesi kojima svjedočimo i zavistan odnos Dritana Abazovića od DF, daju objašnjenje ovakvog njegovog odnosa prema problemima u ovom sektoru”, rekli su iz DPS-a.

DPS, kako su naveli, neće da ćuti i mirno gleda pokušaj da se ovaj elektro–energetski sistem uništi, da se jedno javno preduzeće uruši pod teretom partijske eksploatacije, zapošljavanja rođaka, stranačkih funkcionera.

“Takođe, nećemo ćutati na pokušaj da se resursi ove države poklanjaju drugoj državi, da ih naši građani plaćaju po nekoliko puta većoj cijeni od giganta kakav je EPS, samo zato što je to partijski interes rukovodstva Rudnika uglja i što se na taj način namiruju neki drugi dugovi”, zaključuje se u saopštenju.

