Dow Jones i S&P 500 indeks pali

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su srijedu Dow Jones i S&P 500 pali drugi dan zaredom, dok je Nasdaq indeks porastao, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima tehnoloških divova, kao što su Microsoft i Amazon.

Dow Jones skliznuo je 0,68 odsto, na 33.301 bod, a S&P 500 0,38 odsto, na 4.055 poena. Nasdaq indeks ojačao je 0,47 odsto, na 11.854 boda, prenosi Hina.

Među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, porasle su cijene dionica samo u tehnološkom, a taj je sektor zaslužan i za rast Nasdaq indeksa.

Pritom je najviše skočila cijena dionice Microsofta, više od sedam odsto, nakon što je taj softverski div izvijestio o boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima.

Snažne rezultate ostvario je u proteklom tromjesečju i Amazon.com, pa je cijena dionice tog tehnološkog diva porasla više od dva odsto.

I većina ostalih kompanija ostvarila je solidne rezultate.

Od oko 160 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile finansijske izvještaje, njih gotovo 80 odsto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

Međutim, očekivanja nijesu baš blistava. Prema procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju oko tri odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu.

Među najvećim gubitnicama se ponovo, drugi dan zaredom, našla dionica First Republica, s padom cijene gotovo 30 odsto, na rekordno nizak nivo.

Dan prije ta je regionalna banka izvijestila da su njeni depoziti u prvom tromjesečju pali 40 odsto, što je posljedica povlačenja depozita iz regionalnih i lokalnih banaka u martu, kada je građane zabrinula propast dvije banke.

„Tržište pokušava dokučiti kakva je situacija u ekonomiji i kompanijama. Danas je bilo nekoliko dobrih poslovnih izvještaja, ali to nije dovoljno da bi učvrstilo smjer tržišta. Čekamo nove poslovne izvještaje, vijesti o inflaciji i sjednicu Feda naredne sedmice”, kazala je direktorica u firmi U.S. Bank Wealth Management, Lisa Erickson.

Iako inflacija i rast privrede usporavaju, smatra se da to nije dovoljno da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamata.

Stoga se na tržištu novca procjenjuju da postoji više od 90 odsto izgleda da će Fed na sjednici naredne sedmice povećati kamate daljih 0,25 postotnih bodova, u raspon od pet do 5,25 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,49 odsto, na 7.852 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,48 odsto, na 15.795 poena, a pariski CAC 0,86 odsto, na 7.466 bodova.

