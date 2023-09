Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, prema riječima njenih predstavnika, zadovoljna turističkom sezonom pri čemu su dosadašnji podaci o popunjenosti kapaciteta jako dobri.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da su podaci o popunjenosti kapaciteta u prethodna dva kvartalna izvještaja jako dobri.

“Destinacija je imala i značajno veći rast nego u prethodnom periodu“, rekla je Tripković Marković prilikom obilježavanja Svjetskog dana turizma na Rijeci Crnojevića.

Ona je povodom predstavljanja projekta Uređenje i osposobljavanje pješačke staze Obod, navela da se ove godine Svjetski dan turizma obilježava na temu Turizam i zelene investicije, što predstavlja bitan aspekt razvoja turizma.

Tripković Marković je rekla da su veoma zadovoljni kako je prošla prethodna sezona.

„Raspolažemo podacima za sedam mjeseci. Međutim, imajući u vidu da svake sedmice dobijamo od loklanih organizacija, na početku devetog mjeseca imamo dobre podatke tako da imamo razloga da budemo zadovoljni“, kazala je Tripković Marković.

Ona je navela da su u pripremama za narednu turističku sezonu.

„NTO je organizovala brojne posjete, blogera i influensera. U ponedjeljak smo imali sastanak u vezi sa projektom integralnog upravljanja kvaliletom destinacije. Jedna stvar je dovesti gosta, a drugo obezbijediti kvalitet ponude. To je pilot projekat koji se prvi put radi ove godine, u šta su se uključili Kotor i Cetinje“, rekla je Tripković Marković.

Ona je dodala da ima dosta prostora za unaprijeđenje i da neke od tih stvari ne koštaju ništa, ali važno je da nije samo fokus na promociji, nego i na kvalitetu same destinacije.

„Važno je da Crna Gora bude saobraćajno dostupna. Sa povećanjem broja letova u zimskom periodu mogli bi se ostvariti dodatni pomaci“, smatra Tripković Marković.

Direktor Turističke organizacije Cetinje, Nikola Jablan, kazao je da su se trudili da se u proteklih pola godine sprovede niz aktivnosti kako bi se poboljšala dostupnost i promocija Rijeke Crnojevića.

„U saradnji sa Centrom za zaštitu ptica postavili smo dvije pametne klupe. Sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma (MERT) i NP Skadarsko jezero odradili smo pješačku stazu prema Obodskoj pećini, gdje smo postavili devet informativno-edukativnih tabli. Potrudili smo se da staza bude što bezbjednija“, rekao je Jablan.

On je poručio da žele da promovišu aktivni turizam.

„U proteskloj sezoni možemo da budemo zadovoljni brojkama, kao i postosezonom. Tako da generalno mislimo da će ova sezona neuporedivo biti bolja nego prošla, a da ćemo se primaći rekordnoj 2019. godini“, naveo je Jablan.

