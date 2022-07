Dolar prema korpi valuta ponovo blizu najviše vrijednosti u 20 godina

Brisel, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice ojačao i ponovo se približio najvišoj vrijednosti u 20 godina, jer na finansijskim tržištima vlada nesigurnost zbog rizika od recesije i očekivanja daljeg agresivnog povećanja kamata američke centralne banke.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 1,1 odsto na 105,39 bodova, pa se primakao najvišoj vrijednosti u 20 godina, 105,79 bodova, dostignutoj 15. juna.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 1,3 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0415 USD, prennosi SEEbiz.

Kurs dolara ojačao je i prema japanskoj valuti, 0,1 odsto na 135,3 jena (JPY).

Nakon što je sedmicu ranije oslabio oko 0,5 odsto, ove sedmice je dolarov indeks skočio više od jedan odsto, jer na finansijskim tržištima ponovno vlada nesigurnost.

Svjetske berze su oštro pale, jer se ulagači plaše da će povećanje kamata centralnih banaka, u cilju suzbijanja inflacije, izazvati recesiju.

„Kada su ulagači zabrinuti, kupuju imovinu u američkoj valuti”, rekao je analitičar u firmi FXStreet.com, Joseph Trevisani.

Nedavno je dolar bio pod pritiskom zbog niza podataka koji su pokazali da se rast američke privrede usporava. Ulagači su špekulisali da bi to moglo navesti Federalne rezerve (Fed) na manje agresivno zaoštravanje monetarne politike.

Stoga se trenutno na tržištu novca procjenjuje da bi u martu naredne godine ključna kamata Fed-a mogla iznositi 3,33 odsto, dok su nedavno očekivali četiri odsto. Sada se ta kamata kreće na 1,58 odsto.

No, posljednjih dana čelnici Fed-a poručuju da će i u julu kamate biti značajno povećane, za 0,5 ili 0,75 procentnih poena, pa je dolar ponovno ojačao.

„S jedne strane, protiv dolara idu smanjene procjene u vezi sa kamatama, no s druge strane, u prilog mu idu strahovanja od globalne recesije, nagomilani javni dugovi i niz ostalih problema”, objasnio je Trevisani.

Japanska valuta je pod pritiskom slabosti treće po veličini svjetske ekonomije, premda japanska centralna banka, za razliku od većine ostalih vrhovnih monetarnih institucija u svijetu, i dalje pokušava da podrži privredu labavom monetarnom politikom.

Euru ne idu u prilog ni usporavanje rasta ekonomija eurozone, ni visoka inflacija.

U petak je objavljeno da je inflacija u tom bloku u junu dostigla novu rekordnu vrijednost od 8,6 odsto, dok je mjesec ranije iznosila 8,1 odsto.

Od početka godine, dolar je prema korpi valuta na dobitku oko deset odsto.

