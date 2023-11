Dolar pao prema korpi valuta drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta pala je i prošle sedmice, druge zaredom, jer ulagači vjeruju da je zbog usporavanja inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) završen ciklus povećanja kamata američke centralne banke.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 0,4 odsto, na 103,41 bod, najniži nivo od početka septembra.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,3 odsto, pa je cijena eura dosegnula 1,094 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara pao je i prema japanskoj valuti, 0,15 odsto, na 149,45 jena (JPY).

Slabljenje dolara drugu sedmicu zaredom je posljedica uvjerenja ulagača da su Federalne rezerve (Fed) završile ciklus povećanja kamatnih stopa jer svi posljednji podaci pokazuju da inflacija u SAD-u slabi, a da rast privrede usporava.

To su potvrdili gotovo svi makroekonomski izvještaji, objavljeni prošle sedmice.

Od marta prošle godine Fed je povećao ključne kamatne stope 5,25 postotnih bodova kako bi suzbio inflaciju.

Međutim, na posljednje dvije sjednice čelnici Feda ostavili su kamate nepromijenjene, pa ulagači vjeruju da je ciklus povećanja cijene novca završen.

Sada se najviše špekuliše o tome kada bi Fed mogao početi smanjivati kamate.

Na tržištu novca procjenjuje se da bi prvo smanjenje kamata Feda moglo uslijediti već u martu, a da bi u cijeloj narednoj godini kamate mogle biti smanjene cijeli postotni bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS