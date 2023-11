Dolar oštro pao prema korpi valuta

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice je oštro pala, dok je kurs eura porastao jer ulagači vjeruju da je ciklus povećanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) završen.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, potonuo je prošle sedmice 1,4 odsto, na 105,07 bodova, najniži nivo u šest sedmica.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti pao 1,5 odsto, pa je cijena eura dosegnula 1,073 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara oslabio je i prema japanskoj valuti, 0,2 odsto, na 149,35 jena (JPY).

Pad dolara posljedica je uvjerenja ulagača da je ciklus povećanja kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) završen.

U srijedu su čelnici Feda na redovnoj sjednici odlučili da kamate ostaju nepromijenjene, u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto.

To je bila druga sjednica zaredom kako je Fed kamate ostavio nepromijenjene, nakon što ih je zbog visoke inflacije povećao na 11 prethodnih sjednica.

Premda je na konferenciji za medije predsjednik Feda, Jerome Powell ostavio otvoren prostor za još jedno povećanja kamata, većina analitičara smatra da se to neće dogoditi.

Tim više, kako su kazali, što je Powell kazao i kako je rast prinosa na državne obveznice imao uticaj na privredu.

Uz to, tržište rada pomalo slabi, pa slabe i inflacioni pritisci.

U petak je objavljeno da je u oktobru u SAD-u broj zaposlenih porastao 150 hiljada, manje nego što se očekivalo i znatno manje nego mjesec prije, kada je broj zaposlenih porastao gotovo 300 hiljada.

Nakon tih podataka, ulagači su gotovo sigurni da Fed ni na sjednici u decembru neće povećati kamate. Na tržištu novca procjenjuje se da postoji 90 odsto izgleda da će centralna banka u decembru ostaviti kamate nepromijenjene.

Zbog svega toga, pali su prinosi na američke državne obveznice, pa je pao i kurs dolara.

Pritom je cijena eura prema dolaru zabilježila najveći sedmični skok od jula, iako se vjeruje da ni Evropska centralna banka (ECB) više neće povećavati kamate, s obzirom na to da inflacija u eurozoni postupno popušta.

