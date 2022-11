Dolar oštro pao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice oštro pao, jer se očekuje usporavanje tempa povećanja kamata američke centralne banke, pa se kurs eura vratio iznad vrijednosti od jednog USD.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, potonuo je ove sedmice 3,9 odsto na 106,42 boda.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti pao 3,9 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0350 USD, prenosi Hina.

Još je više, 5,3 odsto, kurs dolara potonuo prema japanskoj valuti, pa je zaronio na 138,8 jena (JPY).

Pad dolara četvrtu sedmicu zaredom posljedica je očekivanja da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), ublažiti tempo povećanja kamata, jer posljednji podaci pokazuju da inflacioni pritisci u SAD-u popuštaju.

U oktobru je inflacija pala sa septembarskih 8,2 odsto na 7,7 odsto na godišnjem nivou, najnižu vrijednost od januara i niže od očekivanja.

To je podstaklo špekulacije da u narednom periodu Fed usporiti tempo podizanja ključnih kamata.

Nakon što je početkom novembra Fed već četvrtu sjednicu zaredom povećao ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih poena, analitičari očekuju usporavanje tempa.

Prije objave izvještaja o inflaciji, procjenjivalo se da postoji 52 odsto izgleda da će Fed u decembru povećati kamate za blažih 0,5 procentnih poena, a sada su ti izgledi premašili 80 odsto.

Zbog toga su prinosi na američki obveznice znatno pali, pa je pao i kurs dolara.

Donedavno je dolar jačao prema gotovo svim najvažnijim valutama u svijetu, jer se procjenjivalo da Fed ima više prostora za povećanje kamata u borbi s inflacijom nego druge centralne banke, zbog bolje ekonomske situacije.

Zbog toga je nedavno kurs dolara prema jenu i euru dostigao najviše vrijednosti u više decenija, pri čemu je cijena eura zaronila ispod vrijednosti od jednog USD.

No, posljednjih sedmica dolar slabi, pa se kurs evropske valute vratio iznad te psihološki važne granice.

Većina analitičara smatra da je kurs dolara dostigao vrhunac i da će se narednih mjeseci kretati na postojećim vrijednostima, a možda skliznuti i niže.

„Dolar je jedno od onih tržišta koje je ekstremno po svojoj precijenjenosti. Vrlo je vjerovatno dostigao svoj vrhunac”, smatra valutni strateg u firmi Janus Henderson Investors, Jim Cielinski.

