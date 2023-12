Dolar oslabio prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice, treće zaredom, oslabio prema korpi valuta, dok ulagači procjenjuju kada će centralne banke zapadnih zemalja početi da smanjuju kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je 0,2 odsto na 103,19 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,5 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0885 USD, prenosi Hrportfolio.

No, kurs dolara pao je prema japanskoj valuti, 1,8 odsto na 146,80 jena (JPY).

Slabljenje dolara treće sedmice zaredom posljedica je uvjerenja ulagača da je američka centralna banka završila ciklus povećanja kamatnih stopa, jer inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) slabi.

Stoga ulagači posljednjih dana pažljivo prate poruke čelnika Fed-a. Premda se njihove poruke razlikuju, može se zaključiti da je Fed vjerovatno završio ciklus povećanja kamata, pa se na tržištu sada špekuliše kada bi Fed mogao da počne da smanjuje kamate.

Optimističniji analitičari procjenjuju da bi to mogao učiniti već u martu, dok oni realniji to očekuju polovinom naredne godine.

I dok je kurs dolara prema japanskoj valuti oštro pao, prema evropskoj je porastao.

Slabljenje eura uslijedilo je u četvrtak, kada je prva procjena Eurostata pokazala da je inflacija u eurozoni u novembru skliznula na 2,4 odsto, najnižu vrijednost od polovine 2021. godine.

To je podržalo tezu da je Evropska centralna banka (ECB) završila ciklus povećanja kamata i da se uskoro može očekivati smanjenje kamatnih stopa, s obzirom da ekonomija eurozone slabi.

Premda čelnici ECB-a poručuju da je još prerano o tome razgovarati, na tržištu se špekuliše da bi prvo smanjenje kamata moglo uslijediti već u aprilu.

