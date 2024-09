Dolar oslabio četvrtu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta oslabio četvrtu sedmicu zaredom, pri čemu je najviše pao u odnosu na jen jer se procjenjuje da bi japanska centralna banka uskoro mogla zaoštriti monetarnu politiku.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, prošle sedmice je oslabio 0,3 odsto, na 100,42 boda, blizu najnižeg nivoa u više od godinu.

Pritom je kurs eura prema dolaru ostao gotovo nepromijenjen, na 1,1162 USD, prenosi SEEbiz.

Međutim, američka valuta je oslabila prema prema japanskom jenu, 1,1 odsto, pa je njen kurs skliznuo na 142,2 jena (JPY).

Tokom sedmice dolarov indeks skliznuo je na samo 100,15 bodova, najniži nivo od jula prošle godine, no kasnije se ponešto oporavio.

Slabost dolara je posljedica očekivanja da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nakon nedavnog smanjenja kamata 0,5 postotnih bodova, već u novembru nastaviti ciklus rezanja cijene novca – najmanje 0,25 postotnih bodova.

Dolar nije osjetnije oslabio prema euru jer se očekuje i da će Evropska centralna banka (ECB) uskoro ponovo, već treći put ove godine, smanjiti kamate dodatnih 0,25 postotnih bodova.

To se očekuje zbog toga što inflacija u eurozoni postupno popušta, što ECB-u otvara prostor za podsticanje privrede, koje nije baš u najboljoj formi.

I dok je prema euru stagnirao, dolar je znatno oslabio prema jenu jer se očekuje da će japanska centralna banka uskoro dodatno zaoštriti monetarnu politiku.

I dosad su postojale špekulacije o tome jer inflacija u Japanu već mjesecima raste, no te su špekulacije dodatno ojačale nakon što je bivši ministar odbrane Shigeru Ishiba pobijedio na izborima za čelnika vladajuće Liberalne demokratske stranke (LDP).

Ishiba je na putu da postane novi premijer Japana, a poznat je, između ostalog, po tome što je veliki kritičar donedavnih monetarnih podsticaja, pa je nedavno poručio da je centralna banka sa zaoštravanjem monetarne politike na dobrom putu.

