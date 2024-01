Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice ojačao prema korpi valuta, druge zaredom, jer su splasnule špekulacije da će američka centralna banka već u martu početi da smanjuje kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,8 odsto na 103,26 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,5 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0898 USD, prenosi Hrportfolio.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 2,2 odsto na 148,15 jena (JPY).

Krajem prošle godine dolar je bio pod pritiskom, zbog špekulacija da bi Federalne rezerve (Fed) u ovoj godini mogle agresivno da smanje kamatne stope, počevši do marta.

No, te su špekulacije posljednjih sedmica oslabile, s obzirom na to da podaci ukazuju na stabilan rast ekonomije, pa nema razloga za nove podsticaje. Tim više što je inflacija i dalje značajno iznad planiranih vrijednosti Fed-a od oko dva odsto.

Stoga čelnici Fed-a poručuju da nema potrebe žuriti sa smanjenjem kamata.

Još prije desetak dana na tržištu se procjenjivalo da postoji gotovo 80 odsto izgleda da će Fed u martu smanjiti kamate, a sada su ti izgledi pali na samo oko 50 odsto.

Oslabile su i špekulacije u vezi sa smanjenjem kamata Evropske centralne banke (ECB), s obzirom na to da je niz zvaničnika ECB-a ove sedmice poručio da je prerano razmišljati o smanjenju kamatnih stopa.

Zbog toga su splasnule špekulacije da će ECB smanjiti kamate već u martu, pa se sada nagađa da bi to mogao učiniti u aprilu.

