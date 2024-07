Dolar blago ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ojačao prema korpi valuta, nakon dvije sedmice pada, dok je euro blago oslabio nakon što je Evropska centralna banka (ECB) ostavila kamate nepromijenjene.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 0,3 odsto na 104,39 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti porasla 0,2 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0880 USD, prenosi Hrportfolio.

No, kurs dolara pao je prema japanskoj valuti 0,25 posto na 157,50 jena (JPY).

Pad dolara prema jenu vjerovatno je posljedica nove intervencije na tržištu, smatraju trgovci, premda japanska centralna banka to nije potvrdila.

No, monetarne vlasti već duže vrijeme upozoravaju da će intervenisati ako cijena jena previše padne, a donedavno se kretala na najnižoj vrijednosti od 1986. godine.

Početkom sedmice na tržištu je vladao oprez zbog nedavnog pokušaja atentata na republikanskog kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Donalda Trumpa, kao i zbog nedoumica hoće li predsjednik Joe Biden moći da nastavi trku za drugi mandat.

I dok je ta nesigurnost podržavala kurs dolara, pod pritiskom je bio zbog toga što se na tržištu učvrstilo mišljenje da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, jer inflacioni pritisci popuštaju, dok se rast ekonomije usporava.

Predsjednik Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell, kazao je da vjeruje da će ekonomija izbjeći recesiju, a da inflacija postupno pada prema planiranoj vrijednosti od dva odsto.

Euro je blago oslabio prema dolaru.

Čelnici Evropske centralne banke (ECB) ostavili su na redovnoj sjednici kamate nepromijenjene i nijesu najavili nikakve dalje poteze.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS