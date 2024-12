Dokić: Neusvajanje budžeta može da uspori projekte i investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neusvajanje budžeta može usporiti projekte i otežati funkcionisanje, ali to nije nikakva apokalipsa, ocijenio je ekonomski analitičar Davor Dokić.

On je za Radio Crne Gore kazao da neusvajanje budžeta može imati za posljedicu usporavanje realizacije kapitalnih projekata, ali i da prelazak na privremeno finansiranje nije ništa strašno, jer je mjesečno na raspolaganju deset odsto planiranog budžeta.

“Najveći problem će tu biti kapitalne investicije, ali mislim da se to u narednom periodu mora riješiti i nije to nikakva apokalipsa, kao što najavljuju pojedini ljudi iz svijeta politike. To su normalna dešavanja, malo bude otežano, ali ide to, gura dalje”, rekao je Dokić, prenosi Portal RTCG.

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić zaključio je u četvrtak sjednicu Skupštine, na čijem dnevnom redu je bio Predlog zakona o budžetu za narednu godinu, što znači da on najvjerovatnije neće biti usvojen i da će se ići na privremeno finansiranje.

Prethodno je iz kabineta premijera Milojka Spajića saopšteno da je usvajanje budžeta ključno za isplatu uvećanih penzija i zarada po programu Evropa sa 2, realizaciju kapitalnih projekata, sprovođenje evropskih i ostalih reformi značajnih za unapređenje standarda građana i ekonomski razvoj države.

Poslanik Nove srpske demokratije, Dejan Đurović, pozvao je kolege, mada bez prisustva opozicije na Odboru za turizam, da učine napor, završe raspravu i podrže akte bitne za državu i građane.

“Obavezni smo da do kraja godine usvojimo zakone koji su nam došli kao preporuka Evropske komisije i da usvojimo budžet, jer to će biti jedina prilika da Crna Gora funkcioniše kao država i da se kapitalni projekti počnu realizovati“, naveo je Đurović.

On je upozorio da bi se u slučaju prelaska na privemeno finansiranje, duži period moglo zaboraviti na realizaciju kapitalnih projekata

„To bi u ovom trenutku za Crnu Goru značilo ekonomsku katastrofu”, poručio je Đurović.

Poslanik Pokreta Evropa sad, Vasilije Čarapić, je na konferenciji za novinare saopštio da neusvajanje budžeta može da zakoči sve reforme, te da se plate i penzije finansiraju iz depozita. Nedostajaće, prema njegovim riječima, novca za vraćanje dugova nastalih u vrijeme vladavine bivšeg režima.

“Mi nećemo moći da vraćamo naslijeđene dugove iz DPS perioda. Praksa je da moramo da to radimo iz državnih depozita koji su nedovoljni za tako nešto. Što znači da je sistem javnih finansija mnogo značajnije ugrožen nego što to opozicija želi da prikaže relativizacijom”, kaže Čarapić.

Ovo ne bi bio prvi put da je na snazi privremeno finansiranje. Imali smo ga i pola 2022. godine, jer je vlada Zdravka Krivokapića konstituisana u decembru 2021. i nije imala dovoljno vremena da pripremi budžet.

