Dogovor o Željezari do kraja sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pregovori o prodaji nikšićke Željezare potrajaće do kraja sedmice, saopštio je sinoć radnicima zainteresovani kupac Miodrag Davidović nakon završetka još jedne runde razgovora sa sadašnjim vlasnikom turskom Tosyali grupom.

Predstavnik radnika Ivan Vujović kazao da za sada odustaju od radikalizacije protesta i da će sačekati kraj sedmice, prenose Vijesti.

”Davidović nas je nazvao i kazao da je imao dosta korektne razgovore sa predstavnicima turskih vlasnika i da očekuje da će pregovori biti završeni do kraja sedmice. Kada smo ovoliko čekali možemo i tih još nekoliko dana. Nastavljamo sa protestom u Željezari”, kazao je Vujović.

Radnici Željezare koji štrajkuju u krugu fabrike više od dva mjeseca, zbog najave turskog vlasnika da će ih od 1. septembra ostaviti bez posla.

”Nećemo dozvoliti da 1. septembra ostanemo bez posla i pošalju nas na biro rada. Nadamo se da su i država i Davidović ozbiljni u ovoj priči, jer mi jesmo”, rekao je Vujović.

Davidović je ranije naveo da ne traži nijedan euro pomoći i subvencija, već samo da mu se omogući da izgradi solarne i vjetroelektrane koje bi snabdijevale fabriku strujom, kao i da se Željezari vrati krečana na Budošu i mogućnost korišćenja vode sa brane Liverovići jer bez toga nije moguće organizovati proizvodnju. Ranije je saopšteno da Tosjali grupa za Željezaru traži 25 miliona, a da je Davidović spreman da ponudi najviše 15 miliona EUR.

Iz Vlade je saopšteno da bi oni u kupovini mogli učestvovati sa iznosom do 25 odsto cijene.

”Pokušavamo da kupoprodaju obavimo bez učešća države jer ne želim da me optužuju da biznis razvijam na štetu države”, kazao je Davidović ranije Vijestima.

On je tada naveo da bi solarne i vjetroelektrane mogle biti izgrađene za godinu, a da bi do tada kupovao struju kao i svi ostali.

”Ne tražim nikakve popuste, ne želim da kažu da dobijam jeftinu struju na štetu osiromašeni građana. Ovakav projekat ne može biti profitabilan u prvoj godini, mi imamo dugoročnu strategiju i planove”, kazao je Davidović.

Željezara Tosčelik sada ima 55 miliona EUR akumuliranih gubitaka, dugove od 68 miliona i 250 radnika. Ona ne radi već godinu i po.

Radnici su do prije dva mjeseca primali zarade na nivou minimalne. Sadašnji vlasnici su prije godinu od Vlade tražili garancije da će naredne tri godine za njih cijena električne energije ostati na 23 EUR po megavat satu, jer sa većim proizvodnja ne bi bila isplativa.

U junu 2012. Tosyali grupa kupila je Željezaru za 15 miliona EUR i najavila investicije od najmanje 35 miliona EUR i zapošljavanje 550 novih radnika. Investicija skoro da nije bilo, a i zatečeni broj radnika je prepolovljen.

