Dodjela bespovratnih sredstava za podršku implementaciji S3 kroz projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, u saradnji sa resorom finansija i uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme Podrška implementaciji Strategije pamentne specijalizacije (S3) kroz projekte.

Iz Ministarstva su saopštili da grant šema ima za cilj da doprinese jačanju ekonomske konkurentnosti i inovacionih kapaciteta Crne Gore kroz jačanje veza između nauke i industrije.

“Ukupan raspoloživi iznos sredstava je 900 hiljada EUR. Sredstva su obezbijeđenja od EU, uz kofinansiranje Vlade”, precizira se u saopštenju.

Rok za dostavljanje sažetka projekta je 30. januar.

Datum i vrijeme održavanja informativnih sesija biće objavljeni u roku od sedam dana od dana objavljivanja poziva.

Aplikacioni paket koji sadrži Vodič za aplikante i aplikantkinje, detaljne informacije o ciljevima i prioritetima poziva, kriterijumima za učešće i prihvatljivim aktivnostima, može se pronaći na linku https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1671192995207&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35644&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=175156

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS