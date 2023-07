Dodatno unaprijediti saradnju sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnja kvalitetna saradnja između Crne Gore i Sjeverne Makedonije u narednom periodu može biti dodatno unapređenja, jer jačanje kvalitetnih veza u regionu, doprinosi njegovoj stabilnosti, ocijenili su resorni ministri za oblast saobraćaja, Ervin Ibrahimović i Blagoj Bočvarski.

Tokom boravka u Ohridu, Ibrahimović i Bočvarski održali su odvojeni bilateralni sastanak kako bi razgovarali o aktuelnim temama, kako iz dijela saradnje u okviru Transportne zajednice tako i o ostalim važnim pitanjima u vezi sa razvojem saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana.

Teme od zajedničkog interesa su bile izgradnja auto-puteva u regionu, ali i razvoj vazdušnog saobraćaja.

U tom smislu sagovornici su razmijenili stavove i iskustva sa fokusom na status i modele razvoja nacionalnih vazdušnih luka.

Bočvarski je prezentovao neke od činjenica i podataka u vezi sa koncesijom i sam proces koji se realizovao u Sjevernoj Makedoniji i prenio pozitivna iskustva kada su u pitanju nacionalni aerodromi koji su dati na koncesiju turskoj kompaniji TAV, povećanje broja putnika, ulaganja u modernizaciju infrastrukture na oba aerodroma u Skoplju i Ohridu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS