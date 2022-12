Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Između Crne Gore i Turske postoji dobra pravna podloga za nesmetanu trgovinu i dobre ekonomske odnose i dosta prostora za unapređenje saradnje, ocijenjeno je na poslovnom forumu privrednika dvije zemlje.

Poslovni forum i bilateralne susrete je u hotelu Hilton organizovala crnogorska Privredna komora (PKCG), u saradnji sa Odborom za proizvodnju i trgovinu (UTIK) iz Turske.

Kako je saopšteno iz PKCG, u sastavu delegacija bili su predstavnici kompanija iz sektora građevinarstva, automobilske industrije, laboratorijskog materijala i proizvodnje poljoprivrednih mašina i tekstila.

Potpredsjednik PKCG, Pavle D. Radovanović, kazao je da krovna poslovna asocijacija svoje angažovanje u značajnoj mjeri usmjerava na podsticanje razvoja ekonomske saradnje crnogorske privrede sa kompanijama iz inostranstva, privlačenje stranih investitora i jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća na ino-tržištima.

„Razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa sa Turskom u PKCG smatramo veoma značajnim, što se, pored ostalog, ogleda u veoma kvalitetnoj saradnji sa Kancelarijom za ekonomske odnose Ambasade Turske u našoj državi, kao i čestim susretima privrednika dvije zemlje“, rekao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora i Turska imaju tradicionalno i u kontinuitetu uspješnu ekonomsku saradnju, ali svakako ima još dosta prostora za njeno unapređenje.

Delegacija iz Turske je uglavnom bila sastavljenja od srednjih preduzeća i pokriva različite oblasti privrednog djelovanja – od konsalting usluga do građevinarstva.

„Potencijal i izraženo interesovanje za saradnju su očigledni. Pozivam privrednike da iskoriste današnju priliku i ostvare svoje poslovne interese kroz otpočinjanje novih zajedničkih biznisa“, poručio je Radovanović.

Savjetnik za trgovinske odnose u Ambasadi Turske, Erdal Karameroglu, predstavio je jedno od najvažnijih trgovačkih udruženja u Turskoj, SAKARI, istakavši da u okviru njega posluju kompanije iz raznih oblasti, od tekstila do mašinstva i laboratorijske opreme.

„Danas su sa nama i respektabilne firme iz Crne Gore i nadam se da će tokom bilateralnih razgovora naše kompanije uspjeti da ostvare uspješnu saradnju“, saopštio je Karameroglu.

Kako je kazao, između Crne Gore i Turske postoji dobra pravna podloga za nesmetanu trgovinu i dobre ekonomske odnose.

„Dalji razvoj trgovinski odnosa dvije zemlje je na našim privrednicima, a današnji forum predstavlja izuzetnu priliku da iskorisitimo sve šanse koje nam se pružaju“, istakao je Karameroglu.

Predsjednik UTIK-a, Özkan Pinar, naveo je da Crna Gora, iako geografski mala, ima brojne potencijale za dodatno unapređenje trgovinskih odnosa sa Turskom.

„Smatram da u onim tačkama u kojima političari ne mogu naći kompromis, biznismeni i privrednici mogu i treba“, poručio je Pinar.

Predstavnica crnogorske Agencije za promociju stranih investicija, Aleksandra Bučevac, predstavila je investicione prirodne i privredne potencijale Crne Gore, stanje nacionalne ekonomije i poslovni ambijent.

Forum je okončan bilateralnim sastancima privrednika o mogućnostima uspostavljanja saradnje na konkretnim poslovima.

