Dobitak kompanija MNSE10 indeksa 58,26 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, njih deset, ostvarile su na kraju drugog kvartala ove godine neto dobitak od 58,26 miliona EUR, što je 1,26 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazuju podaci Montenegroberze.

Neto rezultat deset takozvanih blue chip kompanija, koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, iznosio je u istom periodu prošle godine 59 miliona EUR.

Najveću apsolutnu neto dobit za drugi kvartal ostvarili su Sveti Stefan hoteli Budva od 35,34 miliona EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) od 10,69 miliona EUR i Elektroprivreda (EPCG) od 6,45 miliona EUR.

U odnosu na uporedne podatke za isti period prošle godine, najveće povećanje neto rezultata bilježe Luka Bar i Jugopetrol.

Od deset kompanija gubitak su zabilježile Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera od 3,42 miliona i Port of Adria od 412,79 hiljada EUR.

Montenegroberza je analizirala poslovne prihode, neto rezultat i zaradu po akciji deset kompanija koje čine indeks MNSE10.

Ukupni poslovni prihodi tih kompanija na kraju drugog kvartala iznosili su 488,44 miliona EUR, što je 60,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveće povećanje poslovnih prihoda bilježe HG Budvanska rivijera, Jugopetrol, Sveti Stefan hoteli Budva i Luka Bar.

Poslovni prihodi Poslovno logističkog centra Morača smanjeni su 0,12 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Zarada po akciji zabilježena je kod četiri kompanije – Jugopetrola, CGES-a, EPCG i Crnogorski Telekom, dok Port of Adria bilježi gubitak po akciji.

U prvih šest mjeseci ove godine, indeks MNSE 10 bilježi rast od 6,11 odsto i ostvaruje vrijednost od 806,57 procentnih poena.

U odnosu na isti prošlogodišnji period, na dan 30. jun ove godine, indeks MNSE10 bilježi rast od 8,4 odsto.

