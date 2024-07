Do kraja godine CEDIS u posjedu oko 80 hiljada brojila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), uprkos poteškoćama sa kojima se susrijeće prilikom tenderskih procedura, žalbi ponuđača, te probijanja zakonskih rokova od Državne komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uspio je da obezbijedi 80 hiljada novih brojila.

Nakon okončanih tenderskih postupaka, CEDIS-u će do kraja ove godine, a po osnovu istih, biti isporučeno oko 80 hiljada novih mjernih uređaja.

Početkom marta, tenderom Mjerna oprema za unapređenje sistema mjerenja -Partija 2 – Brojila za specifična mjerna mjesta od 6. maja 2022. godine, nabavljeno je sedam hiljada brojila. U međuvremenu završen je i tenderski postupak Brojila i mjerna oprema za održavanje mjernih mjesta u postojećem AMM sistemu od 29. decembra 2022. godine, pa se na jesen očekuje isporuka još 15 hiljada brojila, dok je po osnovu tendera Nabavka mjerne opreme za potrebe sektora za mjerenje od 27. decembra 2022. godine, isporučeno još osam hiljada brojila.

“Zbog transparentnog i preciznog obavještavanja javnosti, naglašavamo da je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donijela Rješenja u postupcima od 6. maja 2022. godine za nabavku robe – Mjerna oprema za unapređenje sistema mjerenja – Partija 1 – G3 PLC brojila i oprema i od 6. maja 2022. za nabavku robe – Mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i TS, kojima se žalbe ponuđača konzorcijum Infinity ITSS and energy Podgorica – Prointer ITSS Banja Luka – član Infinity International Group, odbijaju kao u potpunosti neosnovane, pa će zaključivanjem ta dva ugovora Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu biti isporučeno preko 50 hiljada novih brojila”, navodi se u saopštenju.

CEDIS, kao naručilac poštovao je ovlašćenja drugostepenog organa i nije iznosio činjenice koje su od značaja za same postupke javnih nabavki, uprkos neistinitim medijskim navodima, koji su se plasirali tokom cjelokupnog trajanja žalbenih postupaka.

U prethodnim obraćanjima, izvršni direktor Vladimir Ivanović je isticao da je tokom tenderskih postupaka dolazilo do usporavnja njihove realizacije, ali po okončanju istih naša kompanija će biti u posjedu preko 80 hiljada brojila.

„Tenderske postupke za nabavku brojila pratile su mnoge kontroverze, još od ranijeg perioda. Najbitnije je, ipak, da je tehnička specifikacija brojila napravljena tako da na nju nije bilo nikakvih žalbi, osim za nabavku robe – Mjerna oprema za unapređenje sistema mjerenja – Partija 1 – G3 PLC brojila i oprema, za nabavku robe – Mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i TS, a gdje je Komisija odlučila u korist CEDIS-a. Sva brojila se nabavljaju od kompanija Somborelektro i Mezon”, rekao je Ivanović.

CEDIS je od 2021. godine, pokrenuo čak sedam otvorenih tenderskih postupaka za nabavku mjerne opreme, te da će ugovorenim isporukama CEDIS dobiti mjernu opremu, vrijednu preko 12 miliona EUR.

