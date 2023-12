Do kraja 2030. godine završetak gradnje oba auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bi, prema planu, trebalo da do kraja 2030. godine završi izgradnju oba auto-puta i četiri brze autoceste, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je na sastanku sa privrednicima u Privrednoj komori (PKCG) rekao da će u januaru biti raspisano šest javnih tendera za izradu idejnih rješenja za sve preostale dionice auto-puta od Bara do Boljara, jadransko-jonski auto-put, te brže autoceste Bijelo Polje – Pljevlja – Sarajevo, Bar – Ulcinj – Albanija, od obilaznice oko Budve – Luštica – Hrvatska i Andrijevica – Peć, pišu Vijesti.

On je kazao da će kapitalni budžet iznositi 900 miliona EUR godišnje i da nema problema da se Crna Gora zaduži za te investicije.

“Nemamo više vremena da čekamo. Potreban nam je ubrzani razvoj. Sa ovim će biti riješeni svi problemi sa drumskom saobraćajnom povezanosti Crne Gore”, poručio je Spajić.

On je na sastanku ocijenio da je stigmatizacija privrede uništavala privrednike, što više nikad ne smije da se desi, te poručio da će svi koji plaćaju porez i pošteno rade imati maksimalnu podršku Vlade, prenosi portal CdM.

“Daćemo vjetar u leđa svakom radu i pregalaštvu. Ne treba da se plašimo grešaka. Padneš, odmah se dižeš. To je kultura preduzetništva koju moramo da naučimo. Bitno je da država omogući rad i preduzetničku energiju”, kazao je Spajić.

On je dodao da je namjera Vlada da smanji rizik privređivanja.

“Mnogo je konfuzije i problema. Teško je razumjeti naš poteški kod. Važna stvar je povezivanje u veliko tržište, zato je važno bilo da se ne nađemo na sivoj listi Moneyvala”, rekao je Spajić.

On je poručio da će se raditi na zakonskom rješenju vezano za rješavanje problema nedostatka radna snage.

“Bolovanje je veliki problem. Nijesmo najbolesnija nacija, ali imamo podatak da Crnogorci najviše boluju u Evropi. Nažalost i ljekari su dio tog problema, ali stavićemo duplu kontrolu”, najavio je Spajić.

On smatra da je Crnoj Gori potreban Arbitražni sud, koji bi bio napravljen zajedno sa PKCG.

“Treba da popunimo tu rupu u pravosudnom sistemu. On jednog dana treba da preraste u Međunarodni privredni sud”, saopštio je Spajić.

Direktor kompanije Voli Dragan Bokan kazao je da su očekivanja privrede visoka.

“U javnosti se poslodavac doživljava kao neko ko iskorišćava radnike. Pomenuću neke najveće i aktuelne probleme. Nedostatak radne snage. U periodima turističke sezone, a nerijetko i van nje, suočavamo se sa ovim problemom. Voli obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Šasu u Ulcinju. Naši ljudi su nezainteresovani za radno angažovanje, naročito ne tog tipa”, rekao je Bokan.

Poslodavci se, kako je dodao, suočavaju sa zloupotrebom bolovanja.

“Ne bi trebalo da bude zdravstvenih radnika koji zloupotrebljavaju svoj položaj na štetu države. Broj zaposlenih koji koriste bolovanje u Voliju se kreće u svakom trenutku od 250 do 300”, naveo je Bokan.

On je saopštio i da je kompanija Voli postala vlasnik farme za uzgoj svinja u Spužu.

“Sigiran sam da ćemo uskoro imati domaći proizvod”, kazao je Bokan.

On je saopštio i da se raduje najavljenom ekonomskom razvoju i pozvao premijera da čujte glas privrede.

