Dividenda 12 centi bruto po akciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Zetatransa biće isplaćena dividenda u iznosu od 12 centi bruto po akciji, za šta će biti opredijeljeno 985,97 hiljada EUR, odlučeno je na Skupštini dioničara.

„Skupština akcionara je donijela odluku da se ukupna dobit kompanije za prošlu godinu od 985,71 hiljadu EUR i akumulirana iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od skoro 1,06 miliona, rasporedi tako što će se iznos od 985,97 hiljada podijeliti kroz dividende akcionarima, dok iznos od skoro 1,06 miliona ostaje neraspoređen“, navodi se u saopštenju.

Dividenda će se isplaćivati od 27. oktobra, prenosom pripadajućeg iznosa na račune akcionara, a prema spisku akcionara iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva na dan 29. jun.

Skupština akcionara je usvojila izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, kao i finansijske sa izvještajem nezavisnog revizora.

Revizor je dao mišljenje da priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje društva na dan 31. decembar prošle godine, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Za revizora društva za ovu godinu imenovana je revizorska kuća Certitudo iz Podgorice.

Skupština je, nakon što je razriješila Damijana Vajsa, Matjaža Ujčiča, Joža Kreševiča, lvu Asanović i Mitra Bajčetu, izabrala novi Odbor direktora.

Novoizabrani članovi su Aleš Klavžar, Marko Rems, Matjaž Ujčič, lva Asanović i Mitar Bajčeta.

Na konstitutivnoj sjednici, Klavžar je imenovan za predsjednika Odbora direktora.

Skupština akcionara je usvojila i Politiku naknada i visinu naknada članovima Odbora direktora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS