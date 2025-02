Direktor TE Pljevlja podnio ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Termoelektrane (TE) Pljevlja Mirko Mazalica podnio je ostavku na tu funkciju, pišu Vijesti.

Prema informacijama tog medija, Mazalica je ostavku podnio u petak ali je ona danas formalizovana.

Nije poznato ko će Mazalicu naslijediti na tom mjestu.

Kao jedan od razloga zbog kojih je Mazalica podnio ostavku pominje se neslaganje sa načinom na koji se realizuje projekat ekološke rekonstrukcije Termoelktrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS