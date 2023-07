Dio zaposlenih Solar gradnje počeo štrajk

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Dio zaposlenih u Solar gradnji, među kojima su električari i monteri, počeli su u osam sati štrajk ispred upravne zgrade Elektroprivrede (EPCG) u Nikšiću.

Bivši električar Solar gradnje, Milorad Đukanović, kojem nije produžen ugovor, kazao je da se njih 20-ak ranije obratilo menadžmentu kompanije interesujući se za budućnost firme i zaposlenih, prenosi portal RTCG.

Odgovor, kako nje rekao, nijesu dobili pa su se obratili predsjedniku Odbora direktora EPCG, Milutinu Đukanoviću.

“Razgovor je protekao u naelektrisanoj atmosferi i vjerovatno se predsjedniku Borda EPCG nije dopalo što za sagovornike ima radnike koji imaju svoj stav i koji smiju da kažu istinu”, naveo je Milorad Đukanović koji smatra da je taj razgovor odredio njihovu budućnost u firmi.

On je dodao da je opravdanje ljudi koji su odlučili o njihovoj budućnosti u Solar gradnji sprovođenje sanacionog plana o smanjenju broja zaposlenih.

„Mi se pitamo da li je regularno da se otpuste električari koji su deficitarni i zbog toga kasni završetak dobrog broja objekata. Da li je sanacioni plan da otpuštaš ljude koji su od prvog dana radili profesionalno”, pitao je Milorad Đukanović.

On tvrdi da je razlog otpuštanja petorice električara druge prirode koji nadležni ne mogu ili ne smiju da im saopšte, kao i da su otpušteni među boljim radnicima.

Milorad Đukanović je rekao da protestu ne prisustvuju zaposleni koji podržavaju štrajk, jer im se prijeti otkazima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS