Detaljno pripremiti Plan restrukturiranja Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za rješavanje statusa Instituta „Simo Milošević“ odlučila je na sjednici u petak da se detaljno pripremi i sprovede

Plan restrukturiranja kompanije, saglasno pravilima i principima dodjele državne pomoći i važećeg zakonodavstva.

Predsjednik Komisije, Srđan Pavićević, saopštio je na sjednici da se u najkraćem roku moraju ispuniti preduslovi koji podrazumijevaju definisanje vlasništva nad imovinom Instuta, otvaranje pregovora za stečajnim izvršiocem Jugobanke, kao i druge mjere kojima se minimizira rizik po dalja ulaganja države u Plan spašavanja i restrukturiranja.

„Komisija je saglasna da uz ispunjavanje pomenutih preduslova, ovaj model može predstavljati održivo rešenje za izlazak Instituta iz sasvim izvjesne zone stečaja“, navedeno je u saopštenju.

Tokom naredne sedmice bi o zaključcima sa sjednice Komisije treblo da sa premijerom Milojkom Spajićem razgovaraju podpredsjednici Vlade i resorni ministri, kako bi se usaglasio konačan modela rešavanja statusa Instituta.

Sjednica Komisije, druga po redu, održana je u petak u Vladi sa ciljem da sagledaju sve opcije do kojih je u dosadašnjem radu došao Operativni tim.

Pavićević je na sjednici rezimirao dosadašnji učinak Operativnog tima, kao i ishod razgovora sa manjinskim akcionarom, te stavio na raspravu sva otvorena pitanja od značaja za rešavanje statusa Institiuta i izbor modela spašavanja.

Osim članova Komisije, sjednici su prisustvovali predstavnici Instituta, Opštine Herceg Novi i Agencije za zaštitu konkurencije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS