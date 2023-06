Depoziti u kreditnim institucijama na istorijskom maksimumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Depoziti u kreditnim institucijama na kraju prošle godine bili su na istorijskom maksimumu i iznosili su 5,23 milijarde EUR, što predstavlja godišnji rast od 24,29 odsto, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas na sjednici usvojila izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu.

Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji naglašeno da je tokom izvještajnog perioda bankarski sektor nastavio da značajno doprinosi oporavku domaće privrede, kroz intenzivnu kreditnu aktivnost, koju je pratilo očuvanje sigurnosti i stabilnosti tog sektora, podržano visokim nivoom likvidnih sredstava i rastom depozita.

„Na kraju godine, depoziti u kreditnim institucijama su na istorijskom maksimumu u iznosu od 5.230 miliona EUR, što predstavlja godišnji rast od 24,29 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da podaci za prošlu godinu ukazuju na stabilno poslovanje crnogorskog bankarskog sistema, kroz pokazatelje likvidnosti, kapitalizovanosti i ostvarenog pozitivnog finansijskog rezultata u tom periodu.

„U cilju obezbjeđenja veće sigurnosti depozita u kreditnim institucijama, odnosno stabilnosti cjelokupnog finansijskog sistema, Fond je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) zaključio ugovor o „Stand-by” aranžmanu na iznos od 50 miliona EUR (jul 2020. godine)“, kazali su iz Vlade.

Kako su rekli, tim ugovorom je omogućeno da, za mogući scenario nastanka zaštićenog slučaja kod jedne od kreditnih institucija iz bankarskog sistema, Fond može koristiti navedena sredstva za isplatu garantovanih depozita za period od pet godina od dana potpisivanja ugovora i rokom za otplatu od sedam godina.

„Kada se, pored navedenog, uzmu u obzir i sopstvena sredstva kojima Fond trenutno raspolaže, može se konstatovati da, u slučaju potrebe, postoji veoma velika garancija da Fond može ispuniti svoj osnovni zadatak postojanja“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za imaoce važećih stranih putnih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

„U cilju podrške turističkoj sezoni, odlukom se, od 15. juna do 31. oktobra ove godine, omogućava ulazak i boravak u Crnoj Gori do deset dana bez vize imaocima stranih putnih isprava koji posjeduju važeću dozvolu boravka u UAE u kontinuitetu od najmanje tri godine prije ulaska u Crnu Goru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta mogućnost uslovljena posjedovanjem validne putne isprave, potvrde o turističkom aranžmanu i dolaskom direktnim avio letom iz UAE.

Odluka se, kako su rekli iz Vlade, ne odnosi na državljane Bangladeša, Avganistana, Sirije, Pakistana, Somalije i Indije.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija u oblasti voda za ovu godinu.

Iz Vlade su kazali da je riječ o dokumentu kojim se omogućava sprovođenje procedure davanja koncesija u oblasti voda, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju privrednih djelatnosti od javnog interesa, radi postizanja optimalne valorizacije prirodnih resursa.

Plan se, kako su rekli, odnosi na analizu i ocjenu postojećeg stanja, i to u pogledu opisa konkretnih koncesija, lokacija na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost, opravdanosti javnog interesa i imovinsko-pravnih odnosa.

„U dijelu eksploatacije izvorišta, predviđena je koncesija za jedno izvorište – „Veliki Maljen“ u Gornjoj Bukovici u Šavniku – za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe, dok je u dijelu crpljenja podzemnih voda za tehnološke potrebe predviđena koncesija na lokaciji Atlas capital centra u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe realizacije glavnog projekta dalekovoda Žičare Kotor – Lovćen 2X35 KV „Kuk” i TS 35/10 KV „Kuk”, kojom se stvaraju uslovi da se realizacija projekta izvrši u predviđenom roku.

Vlada je usvojila izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda (IRF) za prošlu godinu.

U izvještaju se navodi da je IRF u prošloj godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1.900.093 EUR.

„Vrijednost aktive (imovine) IRF-a, na kraju prošle godine, iznosi 441.708.046 EUR, što predstavlja pad od pet odsto u odnosu na kraj 2021, dok je iznos kapitala 93.265.800 EUR, što predstavlja rast od pet odsto“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da obaveze po osnovu izvora finansiranja prema međunarodnim finansijskim institucijama iznose 344.789.652 EUR i smanjene su sedam odsto u odnosu na 2021. godinu.

Kako su naveli, ukupna kreditna aktivnost za prošlu godinu iznosila je 185 miliona EUR, što je 23 odsto iznad plana koji je bio 150 miliona EUR.

Vlada je izdala urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju solarne elektrane, po zahtjevu kompanije BSD MONT iz Podgorice.

Iz Vlade su rekli da je lokacija za izgradnju objekta zemljište na više katastarskih parcela u KO Vuča u Rožajama.

Kako su rekli, prema prethodno sporovedenim analizama od podnosioca zahtjeva, utvrđeno je da je maksimalni mogući kapacitet buduće solarne elektrane cca 123 MW naizmjenične struje.

„U skladu sa Zakonom, prethodno su pribavljena mišljenja organa državne uprave nadležnih za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i šumarstvo, organa uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara na kojoj se zemljište nalazi i pravnih lica nadležnih za uslove priključenja na infrastrukturu“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS