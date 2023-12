Đeljošaj: Fokus Vlade jačanje ekonomskih veza sa susjedima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U fokusu Vlade Crne Gore je jačanje ekonomskih veza i saobraćajne povezanosti sa susjedima, rekao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Nik Đeljošaj.

On je danas razgovarao sa ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, Tomislavom Momirovićem.

Đeljošaj je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, upoznao Momirovića sa prioritetima 44. Vlade.

On je, kako se navodi, istakao da je jačanje saobraćajne povezanosti sa regionom kroz realizaciju projekata putne infrastrukture i modernizaciju željeznice jedan od prioriteta nove Vlade.

U fokusu je, kako je istakao Đeljošaj, i jačanje ekonomskih veza sa susjedima i partnerskim zemljama i napredak na putu evropskih integracija.

“Crna Gora i Srbija imaju dobre ekonomske odnose odnose. Posvećeni smo saradnji i ostajemo otvoreni za unapređenje ekonomske saradnje sa svim svim državama regiona” poručio je Đeljošaj.

Momirović je informisao Đeljošaja o aktuelnim prilikama i projektima koji se realizuju u Srbiji sa naglaskom na jačanje saobraćajne infrastrukture kao ključnog preduslova ekonomskog razvoja.

„Sagovornici su se saglasili da će zajednički raditi na bržoj integraciji svih zemalja regiona u Evropsku uniju“, kaže se u saopštenju.

Na kraju sastanka, kako se navodi, zaključeno je da postoji prostor za unapređenje saradnje, posebno u ekonomiji i infrastrukturi i ponovljena spremnost obje strane da doprinesu intenziviranju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS