Delegacija PKCG sa dijasporom u Luksemburgu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Činjenica da u Luksemburgu živi veliki broj crnogorskih građana predstavlja realnu priliku da se kroz nove investicije u Crnoj Gori stvara nova ekonomska vrijednost zasnovana na evropskom poslovnom kvalitetu i standardima, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je tokom sastanka sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Luksemburgu, organizovanog u okviru službene posjete privredne delegacije toj državi, kazala da je uvjerena da će taj susret doprinijeti novim investicijama u Crnoj Gori.

“Pored patriotske potrebe, naši uzorni sunarodnici uvijek imaju u vidu i ekonomsku realnost, odnosno potencijal kojim raspolaže naša zemlja, i namjeru da pomognu njen dalji razvoj – i to se ovdje osjeća na svakom koraku”, rekla je Drakić.

Ona je podsjetila i da u Luksemburgu sa okolinom živi i radi preko deset hiljada crnogorskih građana i onih koji potiču iz Crne Gore.

Iz PKCG je saopšteno da je tokom zajedničkog i bilateralnih sastanaka predstavnika kompanija iz različitih oblasti, zaključeno da je pred njima još jedan u nizu dobrih argumenata da brojni predstavnici biznisa u Luksemburgu još bliže i detaljnije sagledaju buduće poslovne mogućnosti u Crnoj Gori, u kontekstu daljeg jačanja ekonomske saradnje dvije države.

Susretu crnogorske privredne delegacije i dijaspore u Luksemburgu prisustvovali su ambasador Crne Gore u toj državi Ivan Leković i direktor Agencije za investicije Mladen Grgić.

