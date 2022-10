Delegacija PKCG posjetila belgijsku Besix grupu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska privredna delegacija koju predvodi predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, obišla je kompaniju Besix Group, koja više od 110 godina predstavlja jednu od vodećih u građevinarstvu Belgije i šire.

Iz PKCG je saopšteno da impresivni portfolio te belgijske kompanije već pola vijeka obuhvata i države Bliskog istoka.

“Kompanija nudi specijalistička rješenja poput dubokog temeljenja, geoinžinjeringa, projektovanja i izgradnje saobraćajnica, tretmana voda i izrade cjevovoda”, navodi se u saopštenju.

Iz Privredne komore je, u okviru posjete Belgiji, ocijenjeno da je razmjena informacija u ovoj branši dragocjena za crnogorske kompanije srodnih poslovnih opredjeljenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS