Danas u Herceg Novom i Baru potpisivanje peticije za spas Instituta

Herceg Novi, Bar, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanje peticije za spas Instituta “Simo Milošević”, u okviru kampanje koju je pokrenula Unija slobodnih sindikata (USSCG), danas će biti organizovano u Herceg Novom i Baru.

Potpisivanje će u Herceg Novom početi u devet sati, na Trgu Nikole Đurkovića, dok će u Baru biti organizovano od 19 sati do 21 sat na početku šetališta kralja Nikole.

Prethodnih dana potpisivanje je organizovano u Nikšiću i Budvi, gdje je podršku opstanku Instituta dalo preko tri hiljade građana i članova USSCG.

Naredne sedmice, poptisivanje će biti organizovano u Pljevljima i Bijelom Polju, a zatim u Kolašinu i na Cetinju.

Peticija se može preuzeti i sa veb stranice Unije i popunjena dostaviti kancelariji USSCG u Podgorici, u ulici Avda Međedovića 108 ili teritorijalnim povjerenicima čiji se kontakt podaci mogu naći na linku https://usscg.me/povjerenici-za-teritorijalno-djelovanje/.

USSCG je kampanju za spas Instituta pokrenula početkom mjeseca, u saradnji sa sindikalnom organizacijom preduzeća i Opštinom Herceg Novi.

