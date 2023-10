Danas potpis na kolektivni ugovor za Institut

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici uprave i sindikata Instituta “Simo Milošević” iz Igala danas bi trebalo da potpišu kolektivnu ugovor na koji se čeka već deset godina, saznaju Vijesti.

Kolektivni ugovor o pravima radnika u ovoj kompaniji je dogovoren još u junu, a Vlada ga je usvojila u petak nakon konačne ocjene.

Dosadašnji kolektivni ugovor nije bio usklađen sa granskim kolektivnim ugovor za oblast zdravstva, odnosno radnici Instituta imali su niže zarade i manji obim prava.

Zbog ove neusklađenosti radnici su u posljednjih deset godina dobili veliki broj tužbi, što je Institut koštalo više miliona EUR, a zbog tih presuda često je imao i blokade računa.

Vrijednost tužbi koje su sada aktivne iznosi oko šest miliona EUR.

Potpisivanje ovog ugovora neophodno je i da bi Institut konkurisao za nastavak saradnje sa norveškim Fondom zdravstva za narednu godinu. Norveški program do sada je činio oko četvrtinu godišnjih prihoda kompanije, pa bi prekid ove saradnje bio koban za Institut. Prema ranijim najavama, konkurs norveškog fonda traje do sredine novembra.

Norvežani su, između ostalog, tražili da Instutut potpiše kolektivni ugovor, da garantuje likvidnost, odnosno da neće biti blokada računa, i da će njihovi korisnici dobiti tražene usluge.

Vlada je ranije donijela odluku o preuzimanju duga Instituta prema Jugobanci u stečaju od sedam miliona EUR, čime se izbjegla blokada računa po ovom osnovu.

Vlada je prošle sedmice donijela zaključak da državni Fond zdravstva sagleda mogućnosti o povećanju obima usluga sa Institutom i njihovih cijena, kako bi omogućio osiguranicima da koriste usluge Instituta, ali i Institutu da ima veće prihode potrebne za nastavak rada.

Iz sindikata su ranije saopštili da će potpisivanje ugovora i povećanje zarada zaposlenih, odnosno njihovo izjednačavanje sa platama u javnom zdravstvu, spriječiti dalji odliv radnika iz Instituta, što je bilo veliki problem za njegovo dalje funkcionisanje.

Do sada nije zvanično saopšteno koliko bi povećanje koeficijenata za zarade u Institutu uticalo na rast njegovih troškova.

On je prošle godine imao 10,7 miliona EUR prihoda, a 15,1 milion rashoda. Troškovi zarada iznosili su 5,5 miliona EUR, a sada bi mogli biti povećani na oko sedam miliona EUR.

Kompanija planira da prihode poveća kroz rast cijena usluga prema državnom Fondu zdravstva, kao i proširenja saradnje sa dosadašnjim partnerima i pronalaženja novih.

