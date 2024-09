Danas počinje akcija Limitirane cijene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Limitirane cijene počeće danas i trajaće do 31. januara naredne godine.

Akcija podrazumijeva ograničavanje marži na proizvode od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i sadrži listu od 71 proizvoda.

Akcija se odnosi na sve artikle svih proizvođača iz date kategorije proizvoda.

Poseban akcenat je stavljen na proizvode domaćih proizvođača, što dodatno osnažuje domaću ekonomiju, podiže konkurentnost domaće privrede i domaće proizvode čini dostupnim i povoljnijim.

Akcijom nijesu obuhvaćene trgovine na malo čiji prodajni objekti na teritoriji Crne Gore ne prelaze ukupnu površinu od 600 metara kvadratnih.

Lista proizvoda je za oko 60 odsto proširena u odnosu na listu iz marta koja je obuhvatala 43 proizvoda

Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, kazao je ranije da su sve trgovine imale dovoljno vremena da se pripreme, a izrađen je i malo izmijenjeni logo koji će biti korišćen u trgovinama kako bi bili obilježeni artikli koji će biti sniženi.

“Pripremljena su i obavještenja građanima kako bi i oni bili informisani o svim proizvodima koji će biti na limitiranoj cijeni”, rekao je Gjeloshaj na konferenciji za novinare u četvrtak.

Građani će biti obaviješteni i SMS porukama u pripremi su i flajeri koji će biti distribuirani do skoro svih domaćinstava u Crnoj Gori.

Građani će biti u mogućnosti da prijave bilo koju trgovinu koja ne poštuje odluku, a i tržišna inspekcija će raditi svoj dio posla.

