Damjanović šalje inspekciju da provjeri kriptomat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović naložio je Upravi prihoda i carina (UPC) da obavi inspekcijsku kontrolu objekata Salon Prive u Tivtu u kojem su pripadnici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminala, nakon kontrole, pronašli kriptomat za trgovinu valutama.

“Imajući u vidu navedeno, neophodno je da sa aspekta nadležnosti UPC kojom rukovodite izvršite kontrolu u naznačenom objektu u skladu sa važećim propisima i da o preduzetim aktivnostima bez odlaganja obavijestite Ministarstvo”, naveo je Damjanović u dopisu direktoru UPC Vladimiru Bulajiću, pišu Vijesti.

Da se taj uređaj nalazi u Tivtu javnost je prvi put obavijestio Damjanović prošle sedmice na koferenciji za novinare.

“Obaviješteni smo da postoji kriptomat u opštini Tivat koji služi za trgovinu kriptovalutama. Znamo da ne postoji zakonski osnov da bi se u Crnoj Gori sprovodila trgovina kriptovalutama i da je sve vezano za eventualnu trgovinu preko tog aparata nelegalno. Sprovešće se detaljna kontrola i nadzor nad tom platformom u Tivtu, da se utvrdi kad je instalirana i ko je koristio”, rekao je Damjanović.

On je kazao da se taj kriptomat povezuje sa Georgeom Cottrellom, kojeg je lider Pokreta za promjene (PZP) Nebojša Medojević nazvao jednim od finansijera Brexita, koji je bio hapšen u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i optužen za pranje novca preko kriptovalata, ali i da živi u Crnoj Gori i da je lideru Pokreta Evropa sad Milojku Spajiću dao novac za kampanju.

Vijesti su objavile iz nezvaničnih izvora da je Cottrell odletio prije dvije noći privatnim avionom sa tivatskog aerodroma u London, ali je policiji na graničnom prelazu pokazao pasoš u kojem je stajalo da se zove George Co.

Izvor lista tvrdi da je Cottrell u Crnu Goru posljednji put ušao 1. februara, a da je prethodno sa pasošem na ime George Co 15-ak puta prelazio državnu granicu u posljednjih nekoliko godina. Cottrell je sa istim pasošem u januaru 2020. godine u Crnoj Gori osnovao kompaniju Private family office, sa sjedištem u Tivtu.

Advokat Ratko Pantović kazao je da kriptomat nije Cottrellov već je vlasništvo kompanije Global Trust Limited i da je postavljen u junu prošle godine. On je rekao i da je netačno da je njegov klijent prešao granicu sa lažnim pasošem.

