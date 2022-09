Damjanović: Rebalans predložen da ne bismo otišli u bankrot

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je bila primorana da predloži rebalans ovogodišnjeg budžeta kako bi se zaokružila godina i izbjegao bankrot, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

„Ja bih mnogo srećniji bio da sada radim administraciju u kancelariji i da se bavim milijardom problema – od otuđenja nekog auta neke javne ustanove u Bijelom Polju do bilo kojeg problema koji se desio u ovoj državi, ali sam prinuđen da ovo predložim ako ćemo da zaokružimo godinu i ako nećemo da odemo u bankrtot“, kazao je Damjanović u Skupštini, tokom rasprave o rebalansu, odgovarajući na pitanja poslanika.

On je rekao da smatra da postoji 90 odsto slaganja i oko zdravstva i doprinosa i drugih stvari.

„Ne vidim zaista razgloga da svi zajednički ne ponesemo odgovornost i da negdje pošaljemo sliku što veće stabilnostu u smislu pogleda na finansije i ekonomiju, ako je već nemamo u smislu pogleda na politiku, jer i to neko spolja osluškuje pa će možda i kamate biti niža ako ovdje vide stabilnost“, kazao je Damjanović.

Poslanik Dejan Đurović je ispred Kluba poslanika Demokratskog fronta (DF) rekao da je ta partija imala problem kod koncipiranja ovogodišnjeg budžeta, jer je precijenjena prihodna strana, a da za to nijesu stvoreni zakonski uslovi.

“Riječ je o nekoliko zakona čija je vrijednost na prihodnoj strani iznosila 54 miliona. Bivšem ministru Milojku Spajiću smo tada ukazivali da nije realno da se budžet puni iz stavki koje nijesu zakonski riješene. Rebalans je, nažalost, nužan”, smatra Đurović.

On se posebno osvrnuo na nužnost rebalansa kada je u pitanju finansiranje Fonda za zdravstveno osiguranje.

“Da li smo napravili grešku kada smo tada Fond za zdravstveno osiguranje ostavili bez novca”, pitao je Đurović, napominjući da taj problem datira još od 2014. godine, kada je na to ukazivala Državna revizorska institucija (DRI).

Šef poslaničkog Kluba Socijalističke narodne partije (SNP), Dragan Ivanović, saopštio je da građanima nije najbolje razjašnjeno finansiranje Fonda za zdravstveno osiguranje.

“Treba da usvojimo rebalans, jer je to u interesu građana, kako bi se obezbijedila sredstva za fondove zdravstva i penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO)”, rekao je Dragan Ivanović.

On je upozorio da će Ministarstvo finansija morati da se zaduži da bi se do kraja godine nadosmjestila nedostajuća sredstva.

Prema njegovim riječima, dobro je što je bankarski sektor likvidan, jer bi se nedostajuća sredstva mogla nabaviti od banaka.

“Trebalo bi podržati rebalans, to je obaveza prema građanima, a ne prema vama ministre”, dodao je Dragan Ivanović.

Poslanik Momo Koprivica je ispred Kluba poslanika Demokrate – Demos – Mir je naša nacija, ocijenio da će ova Vlada biti zabilježena kao Vlada koja nije uspjela da predloži budžet.

“Ova Vlada ne može da dalje uzurpira funkciju izvršne vlasti, jer je izgubila povjerenje u ovom domu. Za kratko trajanje predložila je dva rebalansa, a jedan nakon što joj je izglasano nepovjerenje. Vlada nema kapacitet da usmjerava ekonomske tokove u našoj zemlji”, poručio je Koprivica.

On je rekao da danas imamo odumiranje i onog zadnjeg traga budžetske demokratije, jer Vlada koja je izgubila povjerenje predlaže rebalans.

“Budžet se u dobrom dijelu pokušava pretvoriti u rezervoar za finansiranje izborne kampanje, posebno dvije najzastupljenije političke partije u 43. vladi i to je ponavljanje političke i budžetske prakse koju je sprovodio bivši režim na čelu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS)”, tvrdi Koprivica.

Šef Poslaničkog kluba Crno na bijelo, Miloš Konatar, kazao je da će poslanici, odnosom prema rebalansu, pokazati odnos prema tome da li će državi omogućiti da servisira sve svoje obaveze koje se tiču isplate plata, penzija i socijalnih davanja.

“Osnovni razlog rebalansa jesu i zakoni koje smo u parlamentu usvajali, ali i koje nijesmo. Postoji realna potreba rebalansa, jer se planiraju izdaci za besplatne udžbenike, dječije dodatke, porast penzija, izdvajanja za majke sa troje i više djece”, dodao je Konatar.

On je ocijenio da država ne smije da zaustavlja privrednu aktivnost.

Poslanik Damir Šehović je u ime Kluba Socijaldemoktata (SD) kazao da svjedočimo krizi javnih finansija kakva u posljednjih decenija nije viđena u Crnoj Gori.

“Suština je da je za samo deset mjeseci od usvajanja najboljeg budžeta u istoriji, kako su nas tada obavještavali, u ovoj državi nastala budžetska rupa na nivou od 170 miliona EUR, koja, prema predlogu rebalansa, ne treba da se popunjava ni reformama, ni uštedama, već zaduženjem koje treba da bude na nivou od 350 miliona”, rekao je Šehović.

On je dodao da ni samo zaduženje nije problematično, ali da jeste to što ono ide za finansiranje tekuće potrošnje.

“A kada se god za to koristi, to će se to državi vratiti kao bumerang”, rekao je Šehović i dodao da će se zaduženje realizovati po znatno nepovoljnijim uslovima nego prije dvije godine.

On je predložio da se u najskorijem vremenskom periodu stvore pretpostavke za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Predstavnik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Petar Ivanović, kazao je da prazna obećanja ne donose prihode u budžetu, niti vraćaju dug, kao i da se bez većeg rada ne mogu očekivati ni rezultati.

„Tržište pokazuje da novca u državnoj kasi nema, jer da ga ima, ne bismo danas raspravljali o rebalansu, ni o zaduženju“, rekao je Ivanović.

On je optužio prethodne dvije vlade da su Crnu Goru gurale u dug, koji predstavlja najgore siromaštvo.

Finansijski pokazatelji za to vrijeme, prema riječima Ivanovića, pokazuju da se rashodi uvećavaju 166,3 miliona EUR, nedostajuća sredstva 196,1 milion, da su prihodi manji od planiranih, iako su oni od poreza na dodatu vrijednost (PDV) veći, deficit tekućeg bilansa blizu deset odsto, a zaduženja se koriste za potrošnju.

„Kada je riječ o privredi, Kombinat aluminijuma (KAP) je ugašen, Rudnik uglja pred kolapsom, gubitak EPCG grupe skoro 100 miliona EUR, Solar koji je zamišljen kao projektna firma bilježi gubitak, višak struje je prodat za 200 EUR po megavatu, a sad se kupuje za 700 EUR, ugalj je prodat Srbiji, a sad nedostaje, spoljnotrgovinski deficit povećan za dvije godine 420 miliona, sezona je bila kratka i loša, investitori odlaze, neki tuže državu, Montenegro Works je zatvoren, Air Montenegro u problemima, Rudnik uglja bi da proizvodi pivo, a Željezara struju“, saopštio je Ivanović.

Predstavnik Kluba poslanika Pokreta za promjene (PzP), Branko Radulović, kazao je da svi prihodi budžeta ne mogu da podmire osnovne životne potrebe, odnosno tekuće rashode i transfere, jer tu nedostaju 92 miliona EUR.

„Nemamo para za kapitalne investicije, moramo se zadužiti da bi preživjeli, kupili ljekove i napravili neke stvari koje je uradila tranzicija, a nemamo para ni za vraćanje duga“, poručio je Radulović.

On smatra da bez sektorskih reformi nema napretka, da javna preduzeća moraju da se restrukturiraju, a dio profita da ide u budžet ili razvoj.

„Ne možemo nikud bez zrelih projekata. To može da pokrene Crnu Goru. Energetika je zlatna kokoška, to stalno ponavljam“, poručio je Radulović.

On je dodao i da spasenja za Željezaru ima, ako bude državna, kao i da će se investicija vratiti za pet godina, ali da Elektroprivredu treba pustiti da se bavi energetikom.

„Reforme i put ka Briselu su neophodni“, rekao je Radulović.

Predstavnik Kluba poslanika Bošnjačke stranke (BS), Amer Smailović, smatra da je predloženi rebalans bio očekivan, kako bi se obezbijedilo funkcionisanje sistema.

On je dodao da je sve ukazivalo na to da je budžet, koji je predložila vlada Zdravka Krivokapića, nerealan, populistički i bez dugoročne vizije.

„To se posebno loše odrazilo na zdravstveni sistem, koji je pred kolapsom, a u opasnosti su i isplate penzija i ostala davanja“, rekao je Smailović.

Predstavnik Kluba poslanika Socijaldemokratske (SDP) i Liberalne partije, Adnan Striković, rekao je da su za ovogodišnji budžet, pored onih koji su ga predlagali, odgovorni i oni koji su ga usvojili.

„Ne može biti dobar budžet ako nema konsenzusa“, kazao je Striković.

Predsjednik Kluba albanskih poslanika, Genci Nimanbegu, poručio je da se konačno mora izaći iz partijskih okvira i razmišljati kvalitetnije o stanju finansija i stanju u kojem se nalazi država.

On je dodao da se rast BDP najbolje ostvaruje kroz kvalitetne investicije, a da je pitanje koliko su u posljednje dvije godine one iznosile i da li su realizovane.

Nimanbegu je pitao i zašto država želi da investira novac u Željezaru i kazao da je za takvu investiciju neophodna dobra analiza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS