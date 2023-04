Damjanović: Poreska politika Crne Gore atraktivna, konkurentna i predvidljiva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska politika Crne Gore je atraktivna, konkurentna i dalje predvidljiva, u globalno izazovnim i nepredvidim vremenima kao i usljed unutrašnje političke nestabilnosti i nepovoljnog nasljeđa prethodne administracije, poručio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Damjanović je, na panel diskusiji Top Business Montenegro inicijative “Poreska politika u Crnoj Gori- Instrument za ubiranje državnih prihoda vs instrument za kreiranje poslovnog ambijenta. Kako do ravnoteže“, rekao da je stanje u državnoj kasi stabilno, sa više od 270 miliona EUR raspoloživih sredstava.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, on je rekao da je to dovoljno za izmirenje svih potreba predviđenih budžetom, uključujući i uvećane zarade u javnom sektoru.

Damjanović je poručio da ohrabruje što je poreska naplata u martu veća za 15 odsto od planirane, ili za više od 30 miliona EUR, odnosno 30 odsto više u odnosu na uporedni period od januara do marta prošle godine ili za 127 miliona EUR više.

Prema njegovim riječima, namjera Vlade je da do kraja tekuće poreske godine radi na povećanju poreskih prihoda na način što će povećavati poresku disciplinu, šireći poreski obuhvat i suzbijajući sivu ekonomiju.

“Damjanović je dodao da je optimizacija fiskalne politike izazov za svako društvo, a naročito za ona koja nemaju sopstvenu valutu, kao što je slučaj sa Crnom Gorom.

“Naglasio je da je stimulativan i povoljan poreski ambijent, uz podsticajne poreske stope, prvo što privuče investitore prilikom dolaska u Crnu Goru ali ne i jedino što ih zadržava, te je neophodno raditi na jačanju ukupnog ekonomskog ambijenta, kao i efikasnijeg pravnog poretka”, kaže se u saopštenju.

On je dodao da ohrabruje podatak da je upravo i ove godine ostvaren rekordan priliv stranih direktinih investicija, što je, prema njegovim riječima, dokaz povjerenja u javne politike države ali i podsticaj da se radi na dodatnom stvaranju prostora za još veće interesovanje domaćih i stranih investitora.

On je ponovio da Vlada ne planira povećanje osnovnih poreskih stopa, podsjetivši da je od početka godine donešeno desetak zakona koji se odnose na obračunavanje sa sivom ekonomijom.

“Vlada intenzivno razmtra kreiranje poreskih olakšica za uredne platiše, istovremeno radeći na jačanju poreske administtacije, uz podsjećanje da je konačno u Crnoj Gori zaživio i institut poreskih savjetnika”, rekao je Damjanović.

On je podsjetio na Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj i istraživanje inovacija, kojim je pokrenuta startap /start-up/ industrija u Crnoj Gori i stimulisanje digitalnih tehnologija.

Damjanović je ukazao i na solidarnu politiku koju je Vlada sprovodila u kontinuitetu u periodu od maja prošle do februara ove godine, kada su akcize na gorivo većim djelom trajanja mjere, bile prepolovljene, što predstavlja direktnu podršku građanima ali i samoj privredi.

On je rekao da nije zadovoljan rezultatima smanjenja poreza na dodatu vrijednost na osnovne životne namirnice iz ugla građana, ali da je za privredu i to bio svojevrstan podsticaj.

Damjanović je kao paradokse naveo činjenice da je Crna Gora zemlja najnižih poreskih stopa, a istovremeno izuzetno visokog nivoa sive ekonomije i veoma visokog poreskog duga, kao i da je država sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi.

“Očuvati stabilan ekonomski ambijent, zadržati povoljne poreske stope i podići poresku disciplinu i takozvani poreski moral, istovremeno stvarajući novu vrijednost, ozbiljan je zadatak koji može biti uspješno realizovan samo u sadejstvu svih činilaca, prevashodno države, privrede, akademske zajednice i građana”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS