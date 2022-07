Damjanović nije trošio državni novac na razne pogodnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, nije imao troškova na teret države koji se odnose na telefonske račune, reprezentaciju, službena putovanja u ime resora na čijem je čelu, niti lično duži i koristi službeni automobil.

“Damjanović ima mjesečnu zaradu, a od početka mandata do sada nije koristio prava na razne funkcionerske mogućnosti. To pokazuju podaci iz evidencije Ministarstva finansija”, saopšteno je agenciji Mina-business iz resora finansija.

Centru za građansko obrazovanje (CGO), kako su kazali, u petak su dostavljeni traženi podaci koje posjeduje Ministarstvo i prateća dokumenta za prvog čovjeka crnogorskih finansija po zahtjevu u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

“Resor finansija nije plaćao Damjanoviću račune za mobilnu telefoniju, jer nije zadužio i koristio službeni mobilni telefon i karticu, što je nula EUR troška iz budžeta u gotovo tromjesečnom periodu”, kazali su iz Ministarstva.

Od početka mandata, Damjanović nije koristio pravo na reprezentaciju, te nije trošio novac poreskih obveznika ni po tom osnovu.

“Damjanović nije imao nijednu službenu posjetu u inostranstvu u ime Ministarstva finansija, a samim tim nije bilo troška za državnu kasu. On je bio član državne delegacije prilikom zvanične posjete Srbiji koju je predvodio predsjednik Vlade, za šta je dostavljena kopija putnog naloga da je isplaćeno 166 EUR za dnevnice”, objasnili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su ukazali i da Damjanović ne duži službeno vozilo, već to čini vozač koji ga koristi i za potrebe Ministarstva finansija.

“Ministarstvo finansija nema podatke o trošku za gorivo (jer je u maju došlo do izrade novih kartica), nego ih posjeduje Uprava za katastar i državnu imovinu koja vodi evidenciju”, zaključili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS