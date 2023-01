Damjanović na Molitvenom doručku u Vašingtonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović će, na poziv američkog predsjednika Joea Bidena i članova Kongresa, prisustvovati Molitvenom doručku koji se sjutra i u četvrtak održava u Vašingtonu.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da će Damjanović, na marginama događaja, razgovarati sa svjetskim zvaničnicima o aktuelnoj ekonomskoj i političkoj krizi izazvanoj ratom u Ukrajini, inflaciji i posljedičnim cjenovnim šokovima na tržištu energenata i hrane.

Tema sastanaka biće i iznalaženje modela za ublažavanje efekata krize i stvaranje pretpostavki ubrzanijeg ekonomskog rasta.

Molitveni doručak, koji je godinama unazad forum za razmjenu informacija i mišljenja na aktuelne teme iz oblasti politike, ekonomije i društva, okuplja lidere više od 140 zemalja svijeta i predstavlja priliku za snaženja bilateralnih odnosa između država učesnica.

Molitvenim doručkom, učesnici šalju poruke mira i solidarnosti u svijetu.

