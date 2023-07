Damjanović: EPCG će dio dobiti uplatiti u budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će uplatiti dio dobiti u državnu kasu, a očekuje se da to učini još 15-ak kompanija, čiji je većinski vlasnik država, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je za Radio Crne Gore kazao da su od tih preduzeća dobili dopis i očekuju da će ona izvršiti obavezu prema državi do kraja avgusta, eventualno početkom septembra.

Preduzeća čiji je vlasnik država trebalo je da uplate 40 miliona u budžet po osnovu ostvarene dobiti. Za sada prihod u državnoj kasi po tom osnovu je 3,9 miliona EUR koje su uplatili Crnogorski elektroprenosni sistem i Montenegrobonus, prenosi portal RTCG.

U međuvremenu, kako je kazao Damjanović, razgovaralo se sa menadžmentom Elektroprivrede.

“Ja sam imao na zahtjev kolega iz Elektroprivrede razgovor i dogovorili smo, normalno, da se uplati pripadajući dio dividende u državni budžet”, rekao je Damjanović.

Pored energetske kompanije dio dobiti trebalo bi da uplate, između ostalih, Budvanska rivijera, Nacionalni parkovi, Morsko dobro, Marina Bar, Pošta Crne Gore, Regionalni vodovod i RTCG.

“Dobili smo od jednog dijela tih preduzeća dopise u kojima se iznose argumenti. Ja očekujem da uz EPCG koja je preuzela obavezu i Crnogorski elektroprenosni sistem koji je već uplatio novac, i ostala preduzeća za koja postoji zakonski osnov da uplate svoj dio, realizuju Elektroprivreda uplatiće dio dobiti u državnu kasu”, kazao je Damjanović.

Zaključkom Vlade rok za uplatu dijela dobiti, odnosno 30 odsto za 2021. i 70 procenata za prošlu godinu prolongiran je do 25. avgusta. Damjanović je naveo da su na taj način omogućili državnim kompanijama da ispune Zakonom o privrednim društvima propisane obaveze.

“Da bi se tamo gdje treba zakazale vanredne skupštine akcionara i zakazale sjednice bordova direktora da bi se adekvatne odluke i donijele. Vidjećemo, ali ja sam rekao da ćemo nakon isteka tog roka, odnosno krajem avgusta ili početkom septembra inicirati određene postupke, smjene, onih koju ne budu poštovali zaključke, a imaju zakonski osnov i mogućnost da dio dividende bude prebačen državi. Očekujem da nekih deset ili 15 preduzeća koja potpadaju pod kriterijume koje definiše zaključak izmire svoju obavezu”, naveo je Damjanović.

Među preduzećima koja ne mogu izmiriti obaveze, saopšteno je ranije, a većinski vlasnik je država, nalazi se 12 među kojima su Aerodromi Crne Gore, Barska i Crnogorska plovidba, Ulcinjska rivijera, Luka Bar, Željeznički prevoz i željeznička infrastruktura.

